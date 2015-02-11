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    11 февраля 2015

    Вспышкой Pentax AF201FG можно пользоваться даже под дождем: Продажи Pentax AF201FG начнутся в марте по цене $150

    22:4017

    Фотосистему Micro Four Thirds поддержали компании DJI, JCD Optic и FLOVEL: Компании DJI, JCD Optic и FLOVEL намерены выпускать продукцию, соответствующую спецификациям Micro Four Thirds

    21:4614

    Появились «живые фото» смартфона Gionee Elife S7, который может стать самым тонким на рынке: Смартфон Gionee Elife S7 засветился на фото

    21:3015

    Samsung и Microsoft уладили лицензионный спор: Условия соглашения между Samsung и Microsoft являются конфиденциальными

    19:496

    Беспилотный электромобиль Lutz Pathfinder появится в Соединенном Королевстве уже в этом году: Lutz Pathfinder способен перевозить двух пассажиров с багажом с максимальной скорость до 15 миль в час на расстояние до 40 миль без подзарядки

    19:336

    Начались продажи СВО Corsair Hydro Series H100i GTX и H80i GT: СВО Corsair Hydro Series H100i GTX стоит $120, Corsair Hydro Series H80i GT — $100

    19:309

    Игровая гарнитура Kingston HyperX Cloud II получила динамики диаметром 53 мм: Цена устройства составляет $100

    17:0411

    Защищённый смартфон Kyocera Torque выделяется ёмким аккумулятором и отсутствием разговорного динамика: Защищённый смартфон Kyocera Torque получил экран HD

    16:1823

    Трекер активности HTC Petra получит экран POLED и модуль GPS: Первый трекер HTC будет называться Petra

    15:502

    Россия публично выступила против удаления крымских доменов: Россия выступила с официальным заявлением против удаления крымских доменов на 52-й встрече «Корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами» (ICANN)

    15:377

    Samsung вложит 3,6 млрд долларов в расширение производства панелей OLED: Samsung делает упор на полупроводниковом производстве и выпуске панелей OLED

    15:24

    Asus намерена удвоить поставки гибридных мобильных устройств: Asus делает ставку на устройства «два в одном»

    13:54

    ARM Holdings отчиталась за 2014 финансовый год: ARM опубликовала очередной финансовый отчёт

    13:32

    Длина объектива HD Pentax-DA 18-50mm F4-5.6 DC WR RE в сложенном состоянии — всего 41 мм: Производитель называет объектив HD Pentax-DA 18-50mm F4-5.6 DC WR RE самым коротким в своей категории

    13:2013

    Камера Ricoh WG-5 GPS выдерживает мороз до -10°С, падения с высоты до 2,2 м и погружения на глубину до 14 м: Продажи Ricoh WG-5 GPS начнутся в марте по цене $380

    12:4414

    Apple инвестирует 850 млн долларов в строительство солнечной электростанции для нового офиса: Электростанция будет обеспечивать энергией 60000 жилых домов и новый офис Apple

    12:17136

    Apple стала первой компанией, капитализация которой превысила 700 млрд долларов: На вчерашних торгах зафиксировано значение 711 млрд долларов

    11:4040

    Усиленная клавиатура iKey FZ-G1 Jumpseat для планшетов Panasonic Toughpad FZ-M1 предложена в трех вариантах: Корпус клавиатуры FZ-G1 Jumpseat изготовлен из алюминия и герметизирован

    11:282

    Порядок выделения частот диапазона 2570–2620 МГц для сетей LTE был изменен: Члены ГКРЧ приняли решение распространить на территорию КФО действие всех решений комиссии

    10:27

    Seagate инвестирует почти полмиллиарда долларов в расширение своих производственных мощностей: Seagate инвестирует 470 млн долларов в завод в Таиланде

    08:101

    Специалисты Rubicon Technology создали рекордно большое окно из сапфира размерами 914 х 457 x 51 мм: К привлекательным качествам сапфира относят высокую прозрачность в видимом и инфракрасном диапазонах

    08:0019

    Asus удваивает объём памяти у видеокарты GeForce GTX 750 Ti Strix: Новая карта Asus GeForce GTX 750 Ti Strix получила 4 ГБ памяти

    07:403

    Samsung снова хочет внедрить микросхемы-идентификаторы для аксессуаров: Samsung разработала микросхему-идентификатор для аксессуаров

    07:1050

    Модули беспроводной связи Connect One G2 предназначены для интернета вещей: На плате модуля G2 размерами 37,0 x 20,0 x 2,5 мм находится SoC Broadcom BCM43362

    07:00

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