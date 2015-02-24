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    24 февраля 2015

    Умные часы Pebble Time собрали более пяти миллионов долларов за несколько часов на Kickstarter: Сбор необходимых для выпуска Pebble Time средств продлится еще месяц

    23:0688

    Объектив Panasonic Lumix G Macro 30mm/ F2.8 ASPH. / MEGA O.I.S. (H-HS030E) предназначен для макросъемки: Объектив Panasonic Lumix G Macro 30mm/ F2.8 ASPH. / MEGA O.I.S. (H-HS030E) будет выпускаться в черном цветовом варианте

    20:5810

    Монитор Philips BDM3470UP получил 34-дюймовую панель разрешением 3440 х 1440 точек: Монитор Philips BDM3470UP стоит $1210

    20:3218

    Налог на Интернет в России могут ввести уже в третьем квартале 2015: Законопроектом предусматривается введение специального вида лицензионного договора - Глобальной лицензии

    20:2029

    Volvo подтверждает намерение опробовать 100 самоуправляемых автомобилей на дорогах общественного пользования: Реализация проекта Drive Me идет по плану

    20:172

    Ericsson назвала пять мобильных приложений, которые генерируют большую часть трафика в мире: В каждой из изученных стран лидером среди приложений являлся Facebook

    19:39

    Philips намерена выделить бизнес по производству осветительных приборов в отдельную фирму: Philips создаст новую компанию и разместит её акции на бирже

    19:371

    Процессор EZchip TILE-Mx100 имеет 100 ядер ARMv8-A, но появится только в будущем году: EZchip TILE-Mx100 — самый многоядерный 64-разрядный процессор ARM в мире

    18:2212

    СВО SilverStone Tundra TD02-E и TD03-E имеют по два 120-миллиметровых вентилятора: СВО SilverStone Tundra TD02-E и TD03-E готовы к установке и эксплуатации, не нуждаются в обслуживании

    15:389

    LG Electronics планирует продвигать технологию OLED в телевизорах в сотрудничестве с китайскими и японскими компаниями: LG Electronics является вторым по объему выпуска производителем телевизоров в мире

    15:0910

    Компания AMD рассказала об архитектуре однокристальной системы Carrizo: Появление однокристальных систем AMD Carrizo в ноутбуках и моноблочных ПК ожидается в середине года

    14:2821

    SMART Modular анонсирует встраиваемые накопители eMMC второго поколения, соответствующие спецификации eMMC 4.51 : SMART Modular предлагает встраиваемые накопители eMMC в корпусах типа BGA размерами 11,5 х 13 и 14 х 18 мм

    11:521

    Представлен смартфон Lava Xolo Win Q1000: Смартфон Lava Xolo Win Q1000 работает под управлением Windows Phone 8.1

    11:205

    Archos анонсировала линейку ученических компьютеров: два планшета и два ноутбука: Один из ноутбуков работает под управлением ОС Chrome

    10:406

    HTC One M9: качественные изображения, цена и сроки начала продаж в Европе: Судя по последним данным, HTC One M9 и Samsung Galaxy S6 в базовом исполнении будут стоить одинаково — 749 евро

    08:5538

    Наборы Toshiba RBTZ2100-1MA и RBTZ2100-2MA призваны помочь в освоении процессоров ApP Lite TZ2100 : В состав наборов Toshiba RBTZ2100-1MA и RBTZ2100-2MA входят платы с процессорами TZ2102

    08:00

    Magna, Spirit, Leon и Joy — новые смартфоны LG с поддержкой LTE и Android 5.0: LG представила смартфоны Magna, Spirit, Leon и Joy

    07:303

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