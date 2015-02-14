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    14 февраля 2015

    Добавление поддержки жестких дисков объемом 8 ТБ позволило увеличить объем хранилищ Imation Nexsan E-Series до 4,9 ПБ: Хранилища семейства Imation Nexsan E-Series характеризуются высокой плотностью хранения

    19:5617

    На CP+ показан объектив Voigtlander Nokton 10.5mm/F0,95: Когда объектив Voigtlander Nokton 10.5mm/F0,95 появится в продаже — неизвестно

    18:4820

    На коврике для мыши MSI Xield5 Gaming помещается не только мышь: Масса коврика MSI Xield5 Gaming — 730 г

    18:3416

    Надоели шоколадки и цветы? Huntkey предлагает переключиться на блоки питания: Выпуск серии блоков питания Huntkey MVP приурочен к Дню святого Валентина

    18:0425

    Производитель называет Panasonic Toughbook 54 самым тонким и легким 14-дюймовым ноутбуком в усиленном исполнении: Цены на Panasonic Toughbook 54 начинаются с $1500

    15:5015

    AMD приостанавливает отгрузку процессоров в связи с затовариванием: Продажи не поспевают за поставками

    14:0992

    В серию процессоров видеостен Jupiter Systems Fusion Catalyst 4500 вошли модели Fusion Catalyst 4500B, 4500C и 4500H : Процессоры видеостен Fusion Catalyst 4500B, 4500C и 4500H поддерживают ПО Jupiter ControlPoint

    13:37

    Камеры Nikon Coolpix L340, L840 и P610 оснащены объективами с 28-кратным, 38-кратным и 60-кратным зумом соответственно: Общей чертой камер Coolpix L340 и L840 является использование в качестве источника питания четырех элементов АА

    13:0511

    Компания Freescale Semiconductor, которую оценивают в 11 млрд долларов, может сменить владельцев: Компанию Freescale Semiconductor могут продать

    08:209

    Компьютерный корпус Sharkoon QB One имеет сетчатую переднюю панель: Цена Sharkoon QB One — 40 евро

    08:007

    В нынешнем году Google выпустит гибридный хромбук: Google работает над гибридным мобильным ПК с Chrome OS

    08:0042

    Около половины смартфонов ZenFone 2 будут основаны на платформах Qualcomm, а остальные на SoC Intel и MediaTek: Для смартфонов ZenFone 2 компания Asus будет использовать решения Intel, Qualcomm и MediaTek

    07:303

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