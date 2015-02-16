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    16 февраля 2015

    Названа цена 30-дюймового монитора OLED Sony BVM-X300, начались продажи: На сайте B&H монитор Sony BVM-X300 уже можно заказать

    22:1145

    tago arc — дизайнерский браслет с изогнутым дисплеем E Ink: Браслет tago arc подойдёт практически под любой наряд

    19:4218

    Microsoft более чем в три раза снижает цену на смартфон Lumia 520. Обновлено: Формально предложение действительно только на территории США

    18:4955

    HTC готовит смартфон A53 с восьмиядерной платформой MediaTek MT6795: Первое упоминание о новинке пока без фото

    18:307

    HTC может выпустить модификацию смартфона One M8 с платформой Snapdragon 615 и 13-мегапиксельной камерой: HTC готовит смартфон One M8i(M8_QL)

    16:59

    Алюминиевые ультрабуки Asus ZenBook UX305 с процессорами Intel Core M появляются в продаже по цене от $700: Новинки отличаются качественными экранами

    16:5688

    Новая модификация смартфона Samsung Galaxy J1 поддерживает сети 4G и располагает четырёхъядерной SoC: Смартфон Samsung Galaxy J1 теперь существует в двух модификациях

    16:396

    EK-Supremacy MX — удешевленный вариант процессорного водоблока EK-Supremacy EVO : Цена модификаций EK-Supremacy MX и EK-Supremacy MX-Acetal — 44,95 евро, EK-Supremacy MX AMD и EK-Supremacy MX AMD-Acetal — 42,95 евро

    16:073

    5-дюймовый смартфон HTC One M9 (Hima) получит аккумуляторную батарею емкостью 2840 мА·ч: HTC One M9 (Hima) будет оснащен камерами разрешением 20,7 и 4 Мп

    13:5539

    Intel переносит дату анонса процессоров Skylake на август: Процессоры Intel Skylake задержатся как минимум до конца лета

    13:4821

    Samsung объявляет о начале массового производства новых 14-нанометровых платформ Exynos 7 Octa: Samsung начинает массовое производство своих новых SoC

    13:31141

    Умные часы LG Watch Urbane — копия модели G Watch R, но нацеленная на «люксовый» сегмент: LG представила часы Watch Urbane

    13:0923

    Правительство поддержит регионы, создавшие технопарки в сфере высоких технологий : Правила отбора и перечень предоставляемых субъектами РФ документов утверждены постановлением Правительства РФ

    12:542

    В Сети появились фото и характеристики смартфона Asus ZenFone 2 с пятидюймовым дисплеем: Меньший аппарат Asus ZenFone 2 получит экран HD

    12:304

    Lenovo готовит обновление до ОС Android 5.0 для ряда своих смартфонов: Обрадовать их владельцев компания планирует во втором квартале

    11:4913

    Micron Technology и Seagate Technology объявили о заключении стратегического соглашения: Micron и Seagate стали стратегическими партнёрами

    08:002

    ZTE вложит более полумиллиарда долларов в станции беспроводной зарядки для электромобилей: ZTE заинтересована в сегменте электромобилей

    07:303

    Смартфон Gionee Elife S7 не станет самым тонким аппаратом на рынке: Смартфон Gionee Elife S7 получит корпус толщиной 5,5 мм

    07:2018

    Одинаково оснащенные планшеты Dell Venue 10 Pro и Venue 10 работают под управлением разных ОС: В Dell Venue 10 Pro используется Windows 8.1, а в Venue 10 — Android 5.0

    00:0015

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