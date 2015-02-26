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    26 февраля 2015

    Моноблочный ПК MSI AP16 Flex можно использовать в трех режимах: Моноблочный ПК MSI AP16 Flex с сенсорным экраном может стоять, висеть или лежать

    19:495

    Минкомсвязь отчиталось о развитии современных услуг связи в России: Уровень проникновения связи в городской и сельской местности пока еще очень сильно различается

    19:45

    Мини-ПК Intel NUC NUC5i7RYH будет поддерживать видео 4K: Мини-ПК Intel NUC NUC5i7RYH будет построен на процессоре Intel Core i7-5557U

    19:3627

    Производитель называет Gorilla-mobile «первой настоящей сигнализацией для смартфонов и планшетов»: Размеры Gorilla-mobile — 97 х 48 х 18 мм

    19:1422

    Apple переманивает специалистов Samsung, но Samsung не против: В Samsung настроены укреплять стратегическое партнерство с Apple

    18:3311

    Ericsson представит свои технологии 5G на Всемирном мобильном конгрессe: Если верить прогнозам, первые сети 5G будут запущены в коммерческую эксплуатацию только в 2020 году

    15:541

    Краудсорсинг-проект «Московская поликлиника» пройдет со 2 по 16 марта: Технология краудсорсинга подразумевает вовлечение неограниченного количества интернет-пользователей в решение различных задач

    13:525

    Intel вводит деление процессоров Atom на уровни x3, x5 и x7 : Деление на Intel Atom x3, x5 и x7 начнется со следующего поколения процессоров для планшетов и смартфонов

    13:3567

    LG Watch Urbane LTE — улучшенный вариант умных часов Watch Urbane: LG Watch Urbane LTE оснащены АКБ емкостью 700 мАч и 1 ГБ оперативной памяти

    12:2018

    Встроенной памяти мыши Tesoro Gungnir Black достаточно для хранения 35 макрокоманд из 1600 действий: Продажи Tesoro Gungnir Black должны начаться в марте по цене $29

    12:109

    Фото дня: смартфон Samsung Galaxy S6: Экран устройства, запечатленного на снимках, не заходит на боковые поверхности корпуса

    11:45191

    Смартфон Motorola Moto E второго поколения представлен официально: Motorola Moto E второго поколения оценен в в США в $150

    10:504

    Системная плата ASRock IMB-190 рассчитана на установку процессоров Intel Core шестого поколения: ASRock IMB-190 предназначена для встраиваемых решений

    08:159

    Sony анонсировала прекращение выпуска датчиков изображения типа CCD: Sony уже предупредила своих заказчиков о прекращении выпуска датчиков типа CCD

    08:0014

    Сетевые разъемы Leviton Atlas-X1 сделаны с учетом перехода на сети 40G: Разъемы Leviton Atlas-X1 превосходят требования стандартов ANSI/TIA-568-C.2 и ISO/IEC 11801

    07:3011

    Блок питания SilentiumPC Vero M1 мощностью 600 Вт оснащен модульной кабельной системой : В блоке питания SilentiumPC Vero M1 используется схема активной коррекции коэффициента мощности

    07:009

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