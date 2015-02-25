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    25 февраля 2015

    Apple приписывают намерение выпустить электромобиль до 2020 года: Apple обладает ресурсами, необходимыми для создания собственного электромобиля

    23:2412

    Apple — крупнейший поставщик смартфонов с поддержкой 4G LTE по итогам 2014 года : Основным производителем чипсетов для смартфонов с поддержкой 4G LTE является Qualcomm

    22:1231

    Корпус SilverStone SST-SG11B размерами 270 x 212 x 393 мм способен вместить плату типоразмера microATX : Рекомендуемая цена SilverStone SST-SG11B — $65,5

    21:157

    Организаторы SNCE предлагают билеты на конференцию со скидкой 3000 рублей:

    18:07

    Intel заверяет, что освоение 10-нанометрового техпроцесса идет по плану: Презентация Intel на ISSCC подтверждает действие закона Мура

    15:2960

    Icy Dock EZConvert Lite MB882SP-1S-3B превращает накопитель типоразмера 2,5 дюйма любой толщины в накопитель типоразмера 3,5 дюйма: Icy Dock EZConvert Lite MB882SP-1S-3B обеспечивает хорошую вентиляцию накопителя

    13:5414

    Опубликованы рекламные ролики смартфона HTC One M9: Видеоролики появились в Сети за четыре дня до официальной премьеры смартфона

    12:456

    Samsung покупает направление бизнеса Magna International, связанное с выпуском автомобильных аккумуляторов: Samsung SDI получит весь бизнес, связанный выпуском аккумуляторных батарей, который сейчас принадлежит Magna Steyr

    12:452

    Смартфон ZTE Q7 на базе SoC Qualcomm Snapdragon 615 официально анонсирован: ZTE Q7 во многом схож с моделью Blade S6

    12:25

    Представлен смартфон Sony Xperia E4g со встроенным модемом LTE: Sony Xperia E4g получил четырехъядерный CPU частотой 1,5 ГГц

    11:107

    Самоуправляемые автомобили Volvo располагают средствами, обеспечивающими точное определение местонахождения и полный обзор на 360°: Оперативной информацией о дорожном движении автомобили Volvo Drive Me снабдит облачный центр управления

    08:007

    Объектив Panasonic Lumix G 42.5mm/F1.7 ASPH./POWER O.I.S. (H-HS043E) предназначен для съемки портретов: Объектив Panasonic Lumix G 42.5mm/F1.7 ASPH./POWER O.I.S. (H-HS043E) оценен в $400

    08:0043

    Freescale объявляет о широкой доступности процессоров i.MX 6SoloX, оснащенных блоками шифрования и другими средствами защиты: В однокристальную систему i.MX 6SoloX интегрированы ядра ARM Cortex-M4 и Cortex-A9

    07:003

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