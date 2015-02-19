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    19 февраля 2015

    Смартфон Sony E2303 оснастят 2 ГБ оперативной памяти: Смартфон Sony E2303 получит восьмиядерную платформу

    17:3442

    Датчики изображения Sony IMX290LQR и IMX291LQR чувствительны в видимой и ближней инфракрасной частях спектра : Датчики изображения Sony IMX290LQR и IMX291LQR оснащены тремя интерфейсами

    16:2826

    Прошивка на базе ОС Android 5.0 для Sony Xperia Z3 прошла сертификацию Wi-Fi Alliance: Свидетельство ее скорого релиза получено 16 февраля

    16:022

    Анонс зеркальной камеры Nikon D7200 ожидается не позднее 13 марта: Камера Nikon D7200 получит встроенный модуль Wi-Fi

    15:4234

    Часы Apple Watch Edition будут стоить не меньше $5000: По предварительной оценке, в корпусе Apple Watch Edition будет почти 30 г золота

    14:35209

    Линейка смартфонов Lenovo Vibe пополнится моделями X3, S1, P1, P1 Pro и Max: Lenovo готовит аппараты Мшиу X3, S1, P1, P1 Pro и Max

    14:176

    Россия приблизилась к странам Западной Европы по популярности покупок с мобильных устройств: По данным PayPal, доля мобильных платежей в 2014 году превысила 20% общего объема

    12:463

    Производитель аккумуляторов для электромобилей подал в суд на компанию Apple, обвиняя ее в переманивании ведущих инженеров: Apple также переманивала специалистов по разработке аккумуляторных батарей из других компаний

    12:1665

    Основой смартфона Asus Zenfone 2 ZE500CL служит SoC Intel Z2560 (Clover Trail) : Смартфон Asus Zenfone 2 ZE500CL оснащен пятидюймовым дисплеем

    11:375

    Водоблок EK Water Blocks EK-FB Asus R5E Monoblock отводит тепло от процессора, чипсета и регуляторов напряжения системной платы Asus Rampage V Extreme: Модификация EK-FB Asus R5E Monoblock – Nickel стоит 162 евро

    10:371

    Sony планирует создать альянс для продвижения новой технологии телевещания в формате Ultra HD : Эта технология позволит телевизионным компаниям по всему миру создать инфраструктуру для вещания в формате Ultra HD с меньшими затратами

    09:007

    VAIO Z и Z Canvas — первые ноутбуки под брендом VAIO, не имеющие отношения к Sony : Представлены ноутбуки VAIO Z и Z Canvas

    09:0024

    Компания SilverStone представила компьютерные корпуса SG13B и SG13B-Q: В корпусе SilverStone Sugo SG13 помещаются карты расширения длиной до 267 мм

    09:0018

    Процессорной охладитель Xigmatek Dark Knight II, по обещанию производителя, характеризуется минимальным уровнем шума: Представлен кулер Xigmatek Dark Knight II

    08:051

    По прогнозу Digitimes Research, производство микросхем в этом году вырастет на 12%: В этом году Samsung займет десятую часть рынка интегральных микросхем

    08:00

    Компания Samsung первой представила модули флэш-памяти eMMC 5.1: В линейку вошли модели объемом 16, 32 и 64 ГБ

    08:0064

    Платформа Nvidia Tegra X1 набирает почти 75 000 баллов в тестовом пакете AnTuTu: Производительность SoC Nvidia Tegra X1 на 20-25 процентов превышает любое существующее решение

    07:2061

    Мышь Mad Catz Office R.A.T. оптимизирована для офисных задач: Мышь Office R.A.T. появится в продаже в марте по рекомендованной розничной цене 5990 рублей

    07:0012

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