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    27 февраля 2015

    AMD пока не интересует рынок хромбуков: Хромбуки для AMD пока не интересны

    21:554

    HP собирается приобрести компанию Aruba Networks: HP намерена купить компанию Aruba Networks

    21:06

    Первый смартфон VAIO с платформой Snapdragon 410 и 2 ГБ ОЗУ анонсируют 12 марта: Первый смартфон VAIO покажут 12 марта

    20:2513

    Смартфоны BQ Aquaris M работают под управлением Android 5.0: Смартфоны BQ Aquaris M поддерживают LTE

    20:175

    Monohm Runcible: круглый смартфон с деревянной сменной панелью: Изделие-гибрид смартфона и умных часов

    20:157

    Amazon сокращает заказы на выпуск планшетов на 30%: Планшеты для Amazon выпускают компании Compal и Quanta Computer

    19:20

    Опубликованы официальные изображения смартфона Galaxy S6 Edge: Экран Samsung Galaxy S6 Edge загнут на обе боковые стороны

    19:0599

    Смартфон Karbonn Titanium Dazzle с четырехъядерной SoC оценен в $90: Разрешение экрана как у флагманов пятилетней давности

    18:532

    Представлена однокристальная система MediaTek MT6753 с 8-ядерным 64-разрядным процессором: Однокристальная система MediaTek MT6753 предназначена для смартфонов

    18:517

    Полнокадровая зеркальная фотокамера Pentax будет стоить в Европе от 2000 евро: Устройство в Европе будет стоить примерно столько же, сколько и Nikon D750

    18:459

    Водозащищенный смартфон Sony Xperia M4 Aqua засветился на фото: Sony Xperia M4 Aqua должен дебютировать на выставке MWC 2015

    18:1513

    Вышел новый номер журнала iТоги!: Вышел новый номер журнала iТоги!

    18:07

    Ericsson подает в суд на Apple за нарушение патентов: По оценке аналитиков, соглашение с Apple приносило бы Ericsson от 250 до 750 млн долларов ежегодно

    17:597

    Archos анонсировала большие и недорогие смартфоны 52 Platinum, 59 Xenon и 62 Xenon: Все три смартфона построены на платформе MediaTek MT6582

    17:551

    Объем первой партии смартфонов Samsung Galaxy S6 тайваньские представители цепочки поставок оценивают в 50 млн штук: По предварительным сведениям, основой Galaxy S6 служит однокристальная система Samsung Exynos 7

    14:2336

    Первое в России отраслевое мероприятие, посвященное интернету вещей, пройдет 12 марта 2015 года: Место проведения конференции «Интернет вещей 2015»: г. Москва, 5-й Лучевой просек, дом 7, павильон №2

    13:34

    Nikon за 400 млн долларов покупает компанию Optos: Покупка Optos является частью стратегии Nikon на рынке медицинского оборудования

    13:03

    Самая дорогая модификация часов Apple Watch будет стоить $20 000: Начало продаж часов Apple Watch ожидается в апреле

    11:57226

    Смартфон BlackBerry Classic Non Camera — тот же Classic, только без камер: BlackBerry лишила смартфон Classic обеих камер и удешевила на $50

    08:0019

    Samsung выпускает первый встраиваемый накопитель объемом 128 ГБ для смартфонов, соответствующий спецификации UFS 2.0: Компания Samsung предлагает встраиваемые накопители UFS объемом 128, 64 и 32 ГБ

    08:0070

    Аналитики Digitimes Research прогнозируют сокращение рынка планшетов уже в этом году : По оценке Digitimes Research, в этом году будет выпущено 221,4 млн планшетов

    08:002

    Однокристальные платформы Intel SoFIA: подробности: В состав Intel SoFIA 3G войдет двухъядерный CPU частотой 1 ГГц и GPU Mali-400 MP2

    07:408

    Появились «живые» фото смартфона BlackBerry Leap (Rio): Смартфон BlackBerry Leap (Rio) засветился на фото

    00:309

    Суд обязал Apple выплатить 532,9 млн долларов патентному троллю Smartflash : В программном обеспечении Apple iTunes нарушено три патента Smartflash

    00:0525

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