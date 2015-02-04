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    4 февраля 2015

    Есть новый рекорд: толщина смартфона Coolpad ivvi K1 mini — всего 4,7 мм: Основой Coolpad ivvi K1 mini служит однокристальная система Qualcomm Snapdragon 410

    22:1548

    Минувший квартал оказался для Sony лучше, нежели предполагалось. Продажи смартфонов составили 11,9 млн аппаратов: За прошлый квартал Sony продала почти 12 млн смартфонов

    20:003

    Специалисты Samsung смогли удвоить светочувствительную площадь датчика изображения, не увеличивая его размер: О сроках начала выпуска датчиков изображения, изготовленных по технологии Organic-on-Si CMOS, пока данных нет

    19:3735

    Samsung Galaxy S6 может оказаться самым противоречивым клоном iPhone 6: Сразу несколько источников написали о том, что Samsung Galaxy S6 будет похож на iPhone 6

    19:15117

    Trend Micro обнародовала информацию о критической уязвимости нулевого дня в Adobe Flash Player: Trend Micro уже выявила случаи на платформу Microsoft Windows с использованием вредоносных рекламных объявлений

    19:03

    Названо примерное время выпуска мобильной ОС Apple iOS 8.2 с поддержкой умных часов компании: К этому моменту разработчики также должны подготовить свои наработки

    18:513

    Смартфон HTC Desire 626 засветился на сайте TENAA: Китайский регулятор провел сертификационные испытания версии HTC Desire 626 на платформе MediaTek

    18:15

    В текущем году на рынок будет поставлено около 12-14 млн хромбуков: Рынок хромбуков к концу года вырастет вдвое

    17:053

    Представлено процессорное ядро ARM Cortex-A72, GPU ARM Mali-T880 и внутрисистемное соединение ARM CoreLink CCI-500: Процессорное ядро ARM Cortex-A72 уже лицензировали компании HiSilicon, MediaTek и Rockchip

    16:3036

    C момента начала продаж смартфон Samsung Galaxy Note Edge разошёлся тиражом 630 000 устройств: Samsung продала более полумиллиона смартфонов Galaxy Note Edge

    16:163

    Некоторым клиентам Alibaba, в рамках испытательной программы, товар доставят дроны: Alibaba начинает тестирование программы по использованию БПЛА

    15:5319

    12 февраля Xiaomi проведёт мероприятие в США: Xiaomi начинает завоевание США

    15:33

    Samsung Electronics начинает серийный выпуск модулей памяти ePoP для смартфонов : В модуле ePoP интегрирована память DRAM, eMMC и контроллер

    13:1141

    Билл Гейтс видит в искусственном интеллекте опасность для человечества: Элон Маск назвал искусственный интеллект наибольшей угрозой существованию человечества

    12:277

    Флэш-накопители Kingston Digital DataTraveler Vault 4000 Gen. 2 и 4000M-R Gen. 2 Management Ready шифруют данные, используя режим AES-XTS и 256-разрядный ключ: Накопители DataTraveler 4000 Gen. 2 и DataTraveler 4000 Gen. 2 Management Ready имеют сертификат FIPS 140-2 Level 3

    11:282

    Компания Uber и университет Карнеги-Меллон приступают к созданию беспилотных автомобилей: Компания Uber уже приняла на работу более полусотни ученых из университета Карнеги-Меллон

    09:553

    Микрокомпьютер Ainol под управлением Windows 8.1 своим видом напоминает внешний жесткий диск: Ainol Mini PC построен на платформе Intel Atom Z3735D

    09:5017

    Появились изображения беззеркальной камеры Canon EOS M3: Canon EOS M3 официально дебютирует 6 февраля

    09:3051

    Квартальная выручка Lenovo выросла на 31%. Motorola увеличила поставки смартфонов на 118% в годовом выражении: Lenovo отчиталась за очередной квартал

    08:00

    SUPoX N2940MX7 — системная плата типоразмера microATX со встроенным процессором Intel Celeron N2940: SUPoX N2940MX7 располагает двумя полноразмерными слотами DDR3 и одним слотом PCI Express x16

    07:4317

    Sony инвестирует в производство датчиков изображения почти 900 млн долларов: Sony продолжает наращивать объёмы производства датчиков изображения

    07:30

    Игровой ноутбук The New Razer Blade предлагает панель IGZO QHD+ и 3D-карту GeForce GTX 970M: Игровой ноутбук The New Razer Blade стоит $2200

    07:1514

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