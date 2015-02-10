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    10 февраля 2015

    Samsung предупреждает, что умный телевизор может передать слова, услышанные от пользователя, «третьей стороне»: «Политика конфиденциальности» Samsung дополнена разделом, посвященном SmartTV

    21:0281

    В вентиляторе Deepcool GF140 используется гидродинамический подшипник: Крыльчатка вентилятора Deepcool GF140 сделана съемной

    20:409

    Системные платы Fujitsu D3313-S4 и D3313-S5 типоразмера mini-ITX построены на однокристальных системах AMD Steppe Eagle: На платах Fujitsu D3313-S4 и D3313-S5 установлены однокристальные системы AMD GX-222GC и AMD GX-412HC соответственно

    20:07

    Упоминание о смартфонах Galaxy S6 и S6 Edge появилось на сайте Samsung: Анонс Galaxy S6 и S6 Edge ожидается в начале марта

    19:3960

    Nikon D810A — первая полнокадровая зеркальная камера для астрофотографии (обновлено — добавлено видео): Продажи Nikon D810A начнутся в мае по цене $3800

    19:0032

    Microsoft старается заставить Windows 10 работать на смартфонах с 512 МБ оперативной памяти: Желание Microsoft похвально и вполне понятно — у значительной части смартфонов с Windows всего 512 МБ памяти

    18:4242

    Камера Sigma dp0 Quattro оснащена объективом с фокусным расстоянием 14 мм и максимальной диафрагмой F/4 : Данных о цене и сроке начала продаж камеры Sigma dp0 Quattro пока нет

    18:166

    Apple досталось 93% прибыли на рынке телефонов, Samsung — 9%: Компания Apple продала за квартал 74,5 млн смартфонов iPhone

    16:14168

    Sony анонсировала смартфон Xperia E4 (Обновлено; исправлены ошибки на официальном сайте): Sony представила смартфон Xperia E4

    16:1411

    Samsung теряет рынок Японии: Samsung может уйти с рынка смартфонов Японии

    15:319

    Первой мобильной памятью LPDDR4 плотностью 8 Гбит в смартфонах стала память производства SK Hynix: Память выпускается по техпроцессу 20-нанометрового класса

    15:01

    Беспошлинный лимит для интернет-покупок останется неизменным до 2016 года: В России установлен самый высокий лимит для беспошлинного ввоза товаров - 1000 евро

    14:516

    Canon собирается сделать самое крупное приобретение в своей истории, купив другую компанию за 2,8 млрд долларов: Нет, Canon покупает не Nikon

    14:029

    У Cypress готов первый однокристальный контроллер для оборудования с разъемами USB Type-C: В контроллерах Cypress CCG1 используется архитектура PSoC 4

    13:422

    AliExpress начал продажи смартфона ZTE Blade S6 : Напомним, ZTE Blade S6 оснащен дисплеем типа IPS диагональю 5" с разрешением 1280 х 720

    13:116

    Представлен полнокадровый объектив Sigma 24mm F1.4 DG HSM Art : Объектив Sigma 24mm F1.4 DG HSM Art совместим со стыковочной станцией Sigma USB Dock

    13:0420

    Fujifilm откладывает выпуск супертелеобъектива с переменным фокусным расстоянием и креплением X-mount на 2016 год: Fujifilm обновляет план выпуска объективов с креплением X-mount

    12:36

    ПО AnTuTu позволяет узнать, чем именно новая платформа Samsung Exynos 7420 будет лучше существующих решений: Смартфон Samsung Galaxy S6 появился в базе AnTuTu

    12:0748

    Опубликован стандарт VESA Embedded DisplayPort (eDP) 1.4a, поддерживающий разрешения до 8K и сегментирование панелей: Стандарт eDP v1.4a включает спецификацию VESA Display Stream Compression 1.0

    10:228

    Названа дата выпуска обновленных ноутбуков Apple MacBook Air: Ноутбуки Apple MacBook Air получат новые процессоры

    09:5543

    Смартфон Motorola Moto E второго поколения засветился в каталоге интернет-магазина Best Buy: Motorola Moto E будет работать под управлением ОС Android 5.0

    09:15

    Смартфон HTC Desire 626 представлен официально: HTC Desire 626 оценен на домашнем рынке в $190

    08:156

    Аналитики KGI считают, что продажи планшетов Apple iPad по итогам нынешнего года упадут ещё на 30%: Спрос на планшеты Apple iPad продолжит падать большими темпами

    07:4010

    Смартфон Sony Xperia E1 II получил четырехъядерный процессор и камеру разрешением 5 Мп: Sony Xperia E1 II получил экран прежней диагонали и по своим массово-габаритным параметрам соответствует предшественнику

    07:154

    Foxconn продолжает вкладывать деньги в сегмент программного обеспечения: Foxconn инвестирует в ПО

    07:10

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