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    23 февраля 2015

    Платформа Connect One iChipNet призвана ускорить развитие интернета вещей : Использование платформы Connect One iChipNet позволяет упростить разработку решений для интернета вещей

    21:27

    Исполнительный директор Marvell Technology не отрицает возможности продажи подразделения по производству SoC : Marvell Technology может продать свой бизнес по произвоству мобильных однокристальных платформ

    18:312

    Первые сведения о смартфоне Meizu MX5: Ближе к анонсу все еще может поменяться

    18:1210

    Japan Display представила трансрефлективный дисплей для умных часов с минимальным энергопотреблением: Japan Display разработала отражательные экраны для умных часов

    16:5525

    Представлена память Spansion HyperRAM: Использование в памяти Spansion HyperRAM интерфейса HyperBus упрощает проектирование и повышает производительность

    15:365

    Смартфон Samsung Galaxy S6 Edge показан на официальном фото оператора T-Mobile: До анонса осталось меньше недели

    15:2977

    Продажи смартфонов OnePlus One Silk White с 16 ГБ флэш-памяти и поддержкой 4G начнутся завтра: Помимо того, что объем флэш-памяти уменьшен до 16 ГБ, версия Silk White не отличается от версии Sandstone Black с 64 ГБ флэш-памяти

    15:176

    Основой комплекта для сборки ПК Shuttle DS57U служит процессор Intel Celeron 3205U (Broadwell), что позволило обойтись пассивным охлаждением: Базовый комплект для сборки компьютера Shuttle DS57U стоит 192 евро

    13:5014

    Сроком выхода APU AMD Godavari (Kaveri Refresh) назван июнь этого года: AMD рассматривает возможность выпуска настольной версии APU Carrizo

    12:289

    Apple построит в Европе два центра обработки данных, работающих на возобновляемых источниках энергии: Стоимость проекта — 1,7 млрд долларов

    11:5842

    Неттоп Zotac Zbox MN321 оснащается GPU с поддержкой видео 4K: Пользователь может выбрать объем ОЗУ и ПЗУ под свои требования

    11:007

    Microsoft удваивает объем ОЗУ смартфона Nokia Lumia 635: Базовая конфигурация смартфона Lumia 635 включает 512 МБ оперативной памяти

    09:0015

    Хромбук Lenovo N21 будет выделяться несколькими оригинальными особенностями: Хромбук Lenovo N21 сможет выдержать падения с небольшой высоты

    08:101

    Процессоры на архитектуре AMD Zen сначала появятся в серверах: Процессоры AMD Summit Ridge будут иметь до восьми x86-совместимых ядер

    08:008

    Смартфон Micromax Bolt D321 — двухъядерная платформа и всего 512 МБ оперативной памяти: Смартфон Micromax Bolt D321 получит пятидюймовый дисплей

    07:407

    Смартфон Microsoft Lumia 640 получит более ёмкий, нежели у предшественника, аккумулятор: Microsoft готовит смартфон Lumia 640

    07:158

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