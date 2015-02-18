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    18 февраля 2015

    Накопители Super Talent DuraDrive ZT4 разработаны для промышленного применения: DuraDrive ZT4 имеют типоразмер 1,8 дюйма и интерфейс IDE

    23:15

    Смартфон HTC Butterfly 3 могут оснастить дисплеем диагональю 5,2 дюйма разрешением 2560 х 1440 точек : Смартфон HTC Butterfly 3 получит самый чёткий среди аппаратов компании дисплей

    19:306

    Смартфон Lenovo Vibe Shot получит камеру разрешением 16 Мп со стабилизатором и тройной вспышкой: По предварительным данным, оснащение Vibe Shot включает пятидюймовый дисплей Full HD

    18:3418

    Qualcomm представила однокристальные платформы Snapdragon 620, 618, 425 и 415: Представлены SoC Qualcomm Snapdragon 620, 618, 425 и 415

    17:5925

    На выставке MWC 2015 компания Benq покажет флагманский смартфон F52 с платформой Snapdragon 810: Смартфон Benq F52 получит экран Full HD

    16:3211

    Apple запатентовала «носимое на голове крепление для портативного электронного устройства с дисплеем» (очки виртуальной реальности, подобные Samsung Gear VR): В заявке, поданной Apple, описана возможность вывода на экран нескольких изображений

    16:2773

    В этом году более половины памяти DRAM производства Samsung будет выпущено по нормам 20 нм: К переходу на нормы 20 нм готовятся и другие крупные производители DRAM — компании SK Hynix и Micron Technology

    15:591

    По предварительным данным, камера Nikon 1 J5 сможет снимать видео 4K: Какие-либо технические подробности о Nikon 1 J5 пока отсутствуют

    14:3423

    Fixstars называет SSD-3000M самими емкими твердотельными накопителями типоразмера 2,5 дюйма: В SSD-3000M используется 19-нанометровая флэш-память типа MLC NAND

    13:4510

    Ассортимент Fractal Design пополнили вентиляторы серий SilentR3 и Dynamic: Вентиляторы серии Dynamic доступны в двух цветовых вариантах

    13:275

    Флэш-накопитель PNY HP x710w оснащен интерфейсом USB 3.0 и зажимом: Предложены модификации HP x710w объемом от 8 до 64 ГБ

    11:302

    Минкомсвязь продолжает рассматривать ОС с открытым кодом : Ранее было решено рассмотреть возможность использования свободного ПО для достижения технологической независимости России

    11:1911

    Компания Apple заказала выпуск 5-6 млн часов Watch: Цены на модель Apple Watch Sport начинаются с $349

    11:00125

    Объектив Veydra Mini Prime 85mm T2.2 системы Micro Four Thirds предназначен для видеосъемки: В продаже Veydra Mini Prime 85mm T2.2 появится в конце года по цене около $899

    10:007

    Acer снова анонсировала игровой монитор XG270HU, но теперь он поддерживает технологию AMD FreeSync: Монитор Acer XG270HU поддерживает AMD FreeSync

    09:507

    Sony приобрела акции компании ZMP, которая занимается направлением автономных автомобилей: Sony инвестировала в ZMP 842 000 долларов

    09:10

    Разрешение монитора AOC Q2778VQE — 2560 х 1440 пикселей: В России продажи AOC Q2778VQE должны начаться в конце марта по ориентировочной цене 30 000 руб

    09:0014

    HGST надеется на значительный рост поставок накопителей HelioSeal в нынешнем году: Центры обработки данных в текущем году будут активнее использовать «гелиевые» HDD HGST

    08:555

    Второй смартфон Samsung с ОС Tizen может появиться быстрее, чем ожидалось: Samsung добавила в ОС Tizen поддержку экранов qHD

    08:3539

    LG приписывают разработку SoC с восьмиядерным процессором для мобильных устройств верхнего сегмента: Выпуск мобильной SoC LG с восьмиядерным процессором ожидается в этом году

    08:306

    Ученые из университета Лидса предлагают использовать золотые нанотрубки в борьбе с раковыми клетками: По словам ученых, разработка переходит на этап ранних клинических исследований

    08:0017

    С момента начала продаж по миру разошлось уже 5 млн микрокомпьютеров Raspberry Pi : Микрокомпьютеров Raspberry Pi продано уже более 5 млн

    07:451

    Монитор Asus Designo MX27AQ оснастили тремя портами HDMI: Монитор Asus Designo MX27AQ стоит $500

    07:155

    Используя Icy Dock ToughArmor M998SP-B, можно разместить в отсеке типоразмера 5,25 дюйма восемь накопителей: В Icy Dock ToughArmor M998SP-B можно устанавливать SSD и HDD высотой не более 7 мм, оснащенные интерфейсом SATA

    07:0012

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