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    8 февраля 2015

    В объектив Fujifilm XM-FL встроено пять фильтров: Объектив Fujifilm XM-FL имеет фиксированное фокусное расстояние и фиксированную диафрагму

    21:2612

    Созданы полевые транзисторы из силицена — материала, который может стать альтернативой графену: Пока транзистор существует всего несколько минут

    20:417

    Intel снимает с производства процессоры Xeon E7 первого поколения: На пенсию отправляются 18 моделей серверных CPU

    20:2013

    Chrome OS позволяет блокировать утерянный или украденный компьютер: Отключенное устройство с Chrome OS может ввести любой пользователь с соответствующими правами

    20:107

    Sony обещает на следующей неделе представить объективы FE: Выставка CP+ пройдет в Иокогаме с 12 по 15 февраля

    19:47

    Компания Motorola Solutions может быть продана: Компания Motorola — одна из старейших в отрасли

    18:083

    Техника в России продолжит дорожать, но дело не только в курсе валют: «Повышение цен в связи с этим новым проектом неизбежно - поставщики будут просто вынуждены поднять цены»

    16:3714

    Объектив компактной камеры Canon PowerShot SX410 IS охватывает диапазон ЭФР 24-960 мм: Продажи Canon PowerShot SX410 IS стартуют в марте по цене $280

    12:4212

    Olympus Air — камера, присоединяемая к смартфону и рассчитанная на объективы системы Micro Four Thirds : В Японии продажи Olympus Air начнутся этой весной по цене около $280

    11:5821

    Toshiba и SK Hynix будут вместе разрабатывать технологию нанопечатной литографии: Toshiba и SK Hynix подписали соглашение о технологическом сотрудничестве

    08:002

    Разрешение полнокадровых камер Canon EOS 5DS и EOS 5DS R — 50,6 Мп: В полнокадровых камерах Canon EOS 5DS и EOS 5DS R используются датчики типа CMOS

    01:2529

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