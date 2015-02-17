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    17 февраля 2015

    Компании Western Digital и Seagate Technology прокомментировали сообщение о шпионящей программе АНБ США в прошивках жестких дисков: Реакция Western Digital и Seagate Technology оказалась вполне предсказуемой

    19:4063

    Конкурс Logitech и iXBT.com «Оставьте ноутбук дома»: Конкурс Logitech и iXBT.com «Оставьте ноутбук дома»

    18:5614

    Сделан важный шаг в рамках решения проблемы цифрового неравенства в России : Сегодня в деревне Михайловское (Костромская область) была открыта первая точку доступа в интернет, которая была построена в рамках реформы универсальный услуги связи (УУС)

    16:2223

    Упоминание о 20-нанометровых APU AMD Nolan замечено в драйвере утилиты AIDA64: В состав APU Nolan входит CPU на x86-совместимой микроархитектуре Puma+

    14:411

    Компьютерный корпус Aerocool GT-RS рассчитан на платы типоразмера ATX: Корпус Aerocool GT-RS стоит $70

    14:078

    Объектив Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM Contemporary оценен в $1089; выпуск варианта для камер Sony отменен: Объектив Sigma 150-600mm F/5-6.3 DG OS HSM Sports в США стоит почти $2000

    13:438

    На плате Hisilicon D02 установлен процессор с 16 ядрами ARM Cortex-A57: В перспективе Hisilicon планирует выпуск платы с 32 ядрами

    13:3324

    Оцифрованы документы Политехнического музея: Корпорация ЭЛАР выполнила работы по сканированию и индексированию учетных книг Политехнического музея

    13:001

    Выявлена шпионящая программа АНБ США, записываемая в прошивку жестких дисков: Один из бывших сотрудников АНБ подтвердил Reuters корректность анализа, проведенного «Лабораторией Касперского»

    11:5295

    Разогнанная укороченная 3D-карта Asus GTX960-MOC-2GD5 оснащена гибридным вентилятором: Длина 3D-карты Asus GTX960-MOC-2GD5 — 17 см

    10:402

    FAA опубликовало список предлагаемых правил, касающихся коммерческого использования дронов: У FAA готов список предлагаемых правил для БАС

    08:30

    Samsung опережает Apple по репутации у американских потребителей: Компании Samsung и Apple занимают в рейтинге Harris Poll третье и девятое места соответственно

    08:1561

    За месяц Samsung удалось продать 100 000 смартфонов Z1: За месяц в Индии было продано 100 000 смартфонов Samsung Z1

    08:004

    Samsung выплатит 15,7 млн долларов за нарушение патентов, касающихся технологии Bluetooth: Samsung проиграла очередное дело в суде

    07:205

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