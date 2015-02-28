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    28 февраля 2015

    Часы Huawei с Android Wear засветились на рекламном плакате: Умные часы Huawei получат круглый дисплей

    22:1464

    Обновлённый ноутбук Samsung ATIV Book 9 получит процессор Intel Core M и пассивную СО: Samsung обновит ноутбук ATIV Book 9

    21:43132

    Представлены вентиляторы серий Fractal Design Venturi HF и HP PWM: В вентиляторах Venturi используются гидродинамические подшипники

    13:251

    На выпуск чехла Prynt, наделяющего смартфон функцией моментальной печати снимков, собрано более 1,3 млн долларов: При габаритах 128 х 80 х 30 мм весит чехол-принтер Prynt 225 г

    12:4324

    Корпус BitFenix Aegis, рассчитанный на платы типоразмера microATX, оснащен жидкокристаллическим дисплеем диагональю 2,8 дюйма: Корпус для ПК BitFenix Aegis выпускается в пяти цветовых вариантах

    12:0014

    Онлайн-трансляция «Кроссплатформенная разработка с Visual Studio 2015» пройдет 4 марта: Компания Microsoft представляет будущее .NET на всех платформах, включая Linux и Mac

    09:551

    Начались поставки датчиков изображения Toshiba T4KA3 разрешением 8 Мп, предназначенных для смартфонов: Датчик изображения Toshiba T4KA3 поддерживает видео Full HD 1080p

    09:001

    Panasonic Eluga U2 — смартфон с бюджетной платформой, но 2 ГБ оперативной памяти: Смартфон Panasonic Eluga U2 стоит $255

    08:257

    Microsoft закроет два завода, принадлежащих ранее Nokia, и уволит 9000 сотрудников: Microsoft избавляется от заводов Nokia

    08:0013

    Устройство для работы с картами памяти Adata OTG microReader подходит для ПК и мобильных устройств: Устройство Adata OTG microReader поддерживает карточки памяти microSD, microSDHC и microSDXC

    08:00

    В 2014 году доля смартфонов с Android возросла до 81,5%, доля смартфонов с iOS — уменьшилась до 14,8%: Android и iOS занимают 96,3% рынка ОС для смартфонов по итогам 2014 года

    08:0019

    Гаджет Fogo: туристический фонарь, навигатор, рация и внешний аккумулятор: Цена соответствует функциональности

    00:45

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