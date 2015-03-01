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    1 марта 2015

    Компания SanDisk представила карту microSD объемом 200 ГБ: Производитель называет карту памяти SanDisk Ultra microSDXC UHS-I Premium Edition объемом 200 ГБ самой емкой в мире

    22:3125

    Накануне анонса Nikon D7200 появилась новая информация о камере : Камера Nikon D7200 будет оснащена встроенным модулем беспроводной связи с поддержкой Wi-Fi и NFC

    22:048

    HTC Grip — первое устройство компании в сегменте носимой электроники: Браслет HTC Grip не располагает датчиком частоты сердечных сокращений

    21:42

    Технология MediaTek CrossMount позволит устройствам обмениваться контентом, программными и аппаратными ресурсами: Чтобы ускорить внедрение CrossMount в качестве отраслевого стандарта, компания MediaTek сформировала организацию CrossMount Alliance

    21:152

    IKEA анонсирует начало продаж ламп с функций беспроводной зарядки мобильных устройств: Кроме того, в ассортименте IKEA появятся прикроватные столики и другие изделия с такой же функциональностью

    20:408

    Бюджетный смартфон Huawei Ascend Y635 оснащен модемом LTE: Huawei Ascend Y635 получил четырехъядерный CPU и камеру разрешением 5 Мп

    20:401

    MediaTek MT8173 — первая однокристальная система для планшетов, в конфигурацию которой входит процессор ARM Cortex-A72: Однокристальная система MediaTek MT8173 поддерживает дисплеи разрешением до 2560 х 1600 пикселей

    20:147

    Представлен смартфон HTC One M9: Смартфон HTC One M9 внешне почти не отличается от предшественника

    20:1125

    Поставки принтеров, МФУ и копиров за год сократились на 2,6%, но рынок в денежном выражении вырос, утверждают аналитики IDC: Среди производителей наибольшего успеха добилась компания Canon

    19:59

    Многоядерный процессор распознавания образов Toshiba TMPV7608XBG предназначен для автомобильной электроники: Производительность Toshiba TMPV7608XBG — 1,9 TOPS

    19:12

    Планшетный компьютер MediaPad X2 построен на восьмиядерной SoC Kirin 930: Huawei MediaPad X2 унаследовал экран от предшественника

    18:154

    На выпуск джойстика для мобильных устройств ScreenStick собрано почти втрое больше средств, чем было запланировано: Внешне ScreenStick напоминает органы управления, встроенные в пульты радиоуправляемых моделей

    16:408

    Конструкторы умных часов Huawei на платформе Android Wear постарались сделать их похожими на обычные наручные часы: В сети появились видеоролики, посвященные умным часам Huawei на платформе Android Wear

    15:4720

    Вентиляторы Thermaltake Riing 12 и 14 оснащены светодиодной подсветкой в форме кольца: Компания Thermaltake представила вентиляторы Riing 12 и 14, предназначенные для установки на радиаторы

    15:284

    Представлены смартфоны Acer Liquid Z220 и Liquid Z520: Liquid Z220 стал первым смартфоном Acer под управлением ОС Android 5.0

    15:052

    На новых фото смартфон Sony Xperia M4 Aqua запечатлен в белом варианте: По предварительным данным, смартфон Sony Xperia M4 Aqua оснащен дисплеем размером 5,2 дюйма по диагонали

    15:02

    В смартфоне Acer Liquid Jade Z используется 64-разрядный процессор: Acer Liquid Jade Z оснащен камерами разрешением 5 и 13 Мп

    14:352

    Семейство сетевых хранилищ WD My Cloud пополнили модели EX2100, EX4100, DL2100 и DL4100: В сетевых хранилищах WD My Cloud EX2100, EX4100, DL2100 и DL4100 используются жесткие диски WD Red

    13:051

    Visa продвигает мобильные платежи с использованием NFC и Visa Digital Solutions, сотрудничая с ведущими финансовыми организациями: Технология Visa Digital Solutions была представлена год назад на мероприятии MWC 2014

    12:198

    Объектив камеры Nikon Coolpix P900 охватывает диапазон ЭФР 24-2000 мм: Появились предварительные сведения о камере Nikon Coolpix P900 с 83-кратным зумом, анонс которой ожидается завтра

    11:4313

    Смартфон LG Spirit уже можно купить за $160: Смартфон LG Spirit оказался дешевле, чем можно было бы предположить

    11:115

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