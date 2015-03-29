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    29 марта 2015

    Начались продажи смартфонов BlackBerry Porsche Design P9983 графитового цвета по цене $1545: Пока смартфоны BlackBerry Porsche Design P9983 графитового цвета можно купить только в Канаде

    19:2313

    Пропускная способность микросхемы-коммутатора 10GbE Centec GoldenGate достигает 1,2 Тбит/с: По оценке производителя, Centec GoldenGate потребляет на 20% меньше энергии по сравнению с существующими решениями

    19:051

    Яркость подсветки модулей памяти DDR4 GeIL Super Luce пропорциональна их температуре: Особенностью модулей памяти DDR4 GeIL Super Luce являются массивные радиаторы со светодиодной подсветкой

    18:255

    Microsoft планирует выпуск преемника планшета Surface 2: Планшет, который придет на смену Microsoft Surface 2, будет работать не под управлением Windows RT

    17:5710

    Устройство kSafe задумано как помощник тем, у кого не хватает силы воли: Кроме того, можно использовать kSafe в качестве обычного сейфа с кодовым замком

    17:2512

    Системная плата ASRock 970M Pro3 поддерживает процессоры AMD с TDP до 140 Вт: Плата ASRock 970M Pro3 типоразмера microATX построена на наборе микросхем системной логики AMD 970 и SB950

    13:2613

    Первые смартфоны на восьмиядерной SoC MediaTek Helio появятся на рынке уже в следующем квартале: Производитель объявил конкурс на лучший вариант названия однокристальных систем Helio для китайского рынка

    12:591

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