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    5 марта 2015

    Стали известны результаты работы «Почты России» в 2014 году: За 2014 год выручка «Почты России» по сравнению с 2013 годом увеличилась на 5,5% и составила 140,4 млрд рублей

    21:437

    Компания BlackBerry показала на MWC2015 смартфон-слайдер с изогнутым экраном: Какие-либо технические данные о смартфоне BlackBerry со сдвижным экраном пока отсутствуют

    21:2442

    Универсальный полнокадровый объектив Sony FE 24-240mm f/3.5-6.3 OSS (SEL24240) оснащен оптическим стабилизатором: Объектив Sony FE 24-240mm f/3.5-6.3 OSS (SEL24240) стоит $1000

    21:003

    Смартфон BlackBerry Classic планируется выпускать в белом, синем и бронзовом цветовых вариантах: Смартфон BlackBerry Classic стоит $450

    20:091

    Компания BlackBerry представила кроссплатформенное корпоративное облако BES12 Cloud: Пока платформа BES12 Cloud доступна для закрытого бета-тестирования

    19:36

    Объектив Sony FE 90mm f/2.8 Macro G OSS (SEL90M28G) предназначен для макросъемки: Объектив Sony FE 90mm f/2.8 Macro G OSS (SEL90M28G) стоит $1100

    19:002

    Оборудование AOptix Intellimax Evolve обеспечивает передачу данных по беспроводному каналу со скоростью до 2 Гбит/с на расстояние до 10 км: В AOptix Intellimax Evolve используется гибридная технология связи в оптическом и миллиметровом диапазонах

    18:492

    Тестовый пакет AndroBench демонстрирует колоссальное преимущество смартфонов Samsung Galaxy S6 при работе с памятью: Смартфоны Samsung Galaxy S6 превосходят любые другие благодаря памяти UFS

    18:4334

    Представлен широкоугольный объектив Sony Carl Zeiss Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA (SEL35F14Z) для полнокадровых камер с креплением Sony E: Объектив Sony Carl Zeiss Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA (SEL35F14Z) стоит $1600

    18:2215

    В следующем году Bookeen выпустит электронную книжку с прозрачной солнечной батареей, интегрированной в дисплей: Новая электронная книга Bookeen сможет заряжаться от солнечного света

    18:112

    В умной бытовой технике Xiaomi используется платформа Marvell для интернета вещей: В состав платформы Marvell для интернета вещей входит микроконтроллер 88MC200 на ядре ARM Cortex-M3

    17:571

    Для проекта Google Project Ara выбрана мобильная платформа Marvell Armada Mobile PXA1928: В состав SoC Marvell Armada Mobile PXA1928 входит четырехъядерный 64-разрядный процессор ARM Cortex-A53

    17:156

    Nvidia представила домашнюю игровую консоль Shield с SoC Tegra X1, позволяющую играть в Crysis 3: Новая домашняя игровая приставка Nvidia Shield получит 50 адаптированных компьютерных игр

    17:0611

    Wexler представила новые смартфоны и планшеты на MWC 2015 (живые фото): Наши соотечественники продемонстрировали последние модели своих смартфонов и планшетов, а также не обошли вниманием сегмент носимых устройств

    15:06

    Умные часы Apple Watch смогут заменить ключи от машины: Пока нет ясности, будет ли эта функция доступна в первой модели Apple Watch или Apple добавит ее в будущих версиях

    14:3176

    Qualcomm расширяет LTE в часть радиочастотного спектра, доступную без лицензирования: Экосистема LTE-U может сосуществовать с Wi-Fi

    13:48

    Услуга GSMA Mobile Connect запущена 17 операторами в 13 странах: В развертывании Mobile Connect ассоциация GSMA сотрудничает с поставщиками технических решений — Ericsson и WSO2

    13:04

    Ассортимент Sapphire пополнила 3D-карта Radeon R7 260X iCafe Gaming OC: Под массивным пластиковым кожухом Sapphire Radeon R7 260X iCafe Gaming OC скрыта довольно скромная система охлаждения

    12:392

    Основой смартфона BlackBerry Leap служит SoC Qualcomm Snapdragon S4 Plus (MSM8960): Пятидюймовый смартфон BlackBerry Leap стоит $275

    12:147

    Акционер IBM подал в суд на компанию, обвиняя ее в завышении стоимости полупроводникового подразделения: Полупроводниковое подразделение IBM было убыточным, что не помешало компании оценить его в 2,4 млрд долларов

    11:45

    Omnivision OV16880 — первый датчик изображения разрешением 16 Мп с размером пикселей 1 мкм: Оптический формат датчика OmniVision OV16880 — 1/3 дюйма

    11:209

    По данным Gartner, на рынке смартфонов сменился лидер: В четвертом квартале 2014 года крупнейшим поставщиком смартфонов снова стала компания Apple

    11:037

    На выставке GDC 2015 компания Nvidia показала видеокарту GeForce GTX Titan X: Nvidia показала 3D-карту GeForce GTX Titan X, но ничего о ней не рассказала

    09:0010

    Шлем виртуальной реальности Sony Morpheus VR располагает экраном с кадровой частотой 120 Гц: Шлем Sony Morpheus VR появится примерно через год

    08:2020

    Серверы Advantech Packetarium XLe и XLc на процессорах Intel предназначены для предприятий и операторов сетей : Поставки ознакомительных образцов серверов Packetarium XLe начнутся в апреле, Packetarium XLc — в третьем квартале этого года

    08:002

    Смартфон Sony Xperia M4 Aqua будет стоить 280 евро : Стала известна стоимость смартфона Sony Xperia M4 Aqua

    07:456

    Чехлы mophie для смартфонов Samsung Galaxy S6 и S6 Edge будут оснащены аккумуляторами ёмкостью 3300 мА·ч: mophie начнёт продажу чехлов для смартфонов Samsung Galaxy S6 и S6 Edge одновременно со стартом продаж самих аппаратов

    07:207

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