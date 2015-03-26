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    26 марта 2015

    Видеокарта KFA2 GTX 960 OC 2GB пригодна для использования в корпусах формата Mini-ITX: KFA2 GTX 960 OC 2GB разогнана в заводских условиях

    23:408

    Micron и Intel представили флэш-память NAND с объемной компоновкой: Переход к объемной компоновке позволяет сохранить актуальность закона Мура в применении к флэш-памяти

    20:1017

    Смартфоны начального уровня Apple iPhone 6C будет выпускать компания Wistron: Сейчас Wistron собирает смартфоны Apple iPhone 5

    18:3326

    iXBT TV объявляет розыгрыш! : Итоги розыгрыша мы подведем в следующую пятницу, 3 апреля, в прямом эфире

    17:146

    Производитель называет ASRock X99E-ITX/ac первой и пока единственной платой типоразмера mini-ITX на чипсете Intel X99 Express: На плате ASRock X99E-ITX/ac находится процессорное гнездо LGA2011-3

    17:1016

    Ericsson совместно с двумя европейскими университетами начинает новые исследования в области 5G : На базе King’s College будет создана интернет-лаборатория, в которой будут всячески тестировать технологии 5G

    17:021

    Расходы AMD на НИОКР сократились до минимального за последние 10 лет уровня: У AMD нет денег на разработку новых технологий

    15:4528

    ZTE Nubia Z9 mini — почти мини-флагман стоимостью $240 с возможностью замены задней крышки на деревянную: Смартфон ZTE Nubia Z9 mini основан на платформе Snapdragon 615

    15:336

    Появились новые сведения о смартфоне HTC One M9 Plus: Смартфон HTC One M9 Plus будет представлен 8 апреля

    15:215

    Начались поставки 16-ядерных микроконтроллеров XMOS xCORE-200 с поддержкой Gigabit Ethernet для устройств интернета вещей: Первыми заказчиками XMOS xCORE-200 названы компании Cisco, Helitune и Pivitec

    15:03

    Представлен смартфон ZTE Nubia Z9 Max. Металлическое шасси, 3 ГБ ОЗУ LPDDR4 и звуковой кодек AKM AK4375 при цене $400: Смартфон ZTE Nubia Z9 Max получил SoC Snapdragon 810

    14:595

    Apple передает заказы на выпуск A9 компании TSMC из-за проблем Samsung с выходом годной продукции: Изначально Samsung досталось примерно 80% заказов на выпуск A9, а TSMC — остальные 20%

    14:4222

    Icy Dock ExpressCage MB324SP-B позволяет установить в отсеке типоразмера 5,25 дюйма четыре накопителя с возможностью горячей замены: Габариты Icy Dock ExpressCage MB324SP-B — 145,8 x 41,3 x 140,5 мм, масса — 440 г

    14:257

    Процессоры для смартфонов Apple iPhone 6C будет поставлять TSMC, для iPhone 6S, 6S Plus — TSMC и Samsung: Модель iPhone 6C будет наиболее доступной из трех

    14:157

    В твердотельных накопителях Galax серии Gamer используется контроллер JMicron Hercules: Galax Gamer series представлена накопителями объемом 120 и 240 ГБ

    14:15

    Ricoh планирует использовать сдвиг датчика изображения в камерах для повышения качества снимков: Разработка может найти применение в полнокадровой зеркальной камере Ricoh, выход которой ожидается в этом году.

    14:0011

    Мини-ПК Pipo X7s на платформе Intel Bay Trail заключен в корпус из алюминиевого сплава: Новинка заимствует планшетную платформу Intel в настольное исполнение

    13:51

    NXP и Globalfoundries разработали 40-нанометровую встраиваемую энергонезависимую память : Серийный выпуск eNVM должен начаться в 2016 году на мощностях Globalfoundries Fab 7 в Сингапуре

    13:32

    Поставки процессоров AMD Hierofalcon начнутся в этом полугодии: Процессоры AMD Hierofalcon предназначены для встраиваемых систем

    13:173

    Во втором полугодии ожидается выпуск смартфонов Apple iPhone 6S, iPhone 6S Plus и iPhone 6C: Экраны новых смартфонов Apple будут защищены закаленным стеклом Corning Gorilla

    12:3031

    Microsoft Windows 10 будет поддерживать разрешение 8K: Учитывая репутацию Windows как игровой платформы, желание Microsoft обеспечить поддержку 8K вполне понятно

    12:2019

    Samsung S29E790C, S32E590C, S27E591C, S24E510C и S27E510C — новые изогнутые мониторы корейской компании: Во всех моделях используются ЖК-панели типа VA

    12:2019

    Intel собирается обновить линейки Pentium и Core i3 семью процессорами на микроархитектуре Haswell: Список новинок включает двухъядерные модели Pentium G3260, G3260T, G3460T и G3470, Core i3-4170, i3-4170T и i3-4370T

    11:473

    Представлена 3D-карта EVGA GeForce GTX 980 Hybrid с гибридной системой охлаждения: Базовая частота графического процессора EVGA GeForce GTX 980 Hybrid равна 1291 МГц

    10:572

    SanDisk и Toshiba представили 48-слойную флэш-память 3D NAND (BiCS): Серийный выпуск 48-слойной флэш-памяти BiCS начнется в 2016 году

    10:309

    Intel объединится с производителями ноутбуков для выпуска гибридных мобильных компьютеров Chromebook «2-в-1»: Гибридные мобильные компьютеры Chromebook «2-в-1» будут представлены во втором квартале

    10:152

    Процент выхода годных умных часов Apple Watch близок к 50%: Процент выхода годных Apple Watch начал увеличиваться

    09:5062

    FAA может упростить получение лицензий на коммерческое использование небольших дронов массой до 25 кг: FAA намерена упростить процедуру полчения лицензий для использования маленьких дронов

    08:20

    Foxconn построит в Индии завод по производству телевизоров Sony : Sony может стать крупнейшим поставщиком телевизоров в Индии

    08:007

    Intel покидает человек, проработавший в компании 33 года: Мули Иден покидает Intel

    07:303

    Смартфон Lava Iris 414 стоимостью $65 работает под управлением Android 4.4.2: Смартфон Lava Iris 414 получил 512 МБ ОЗУ

    07:10

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