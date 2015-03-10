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    10 марта 2015

    Жесткие диски WD Re+ объемом до 6 ТБ предназначены для систем хранения и центров обработки данных: Накопители объемом 6 ТБ скоро также появятся в линейках WD Re и WD Se

    22:0815

    Стоимость хранения данных на картриджах LTO опустилась ниже цента за гигабайт: Хранить один терабайт на картридже LTO-6 стоит $8

    21:5126

    Микросхемы флэш-памяти Microchip SST26VF с интерфейсом SQI имеют рекордно низкое энергопотребление : Содержимое микросхем флэш-памяти Microchip SST26VF объемом до 64 Мбит можно стереть за 35 мс

    20:272

    Supermicro использует в новой линейке серверов и системных плат однокристальные системы Intel Xeon D-1540: Список новых изделий Supermicro включает платы типоразмера mini-ITX

    19:352

    Смартфон Samsung Galaxy S6 Active оснастят экраном диагональю 5,5 дюйма: Смартфон Samsung Galaxy S6 Active будет ощутимо больше, нежели мобель Galaxy S6

    18:4549

    Телевизионная приставка Xiaomi Mi Box mini появилась в продаже в США и Европе: Телевизионная приставка Xiaomi Mi Box mini доступна в Европе и США по цене около $60

    18:258

    Asus ZenFlash и LolliFlash — аксессуары для «мобильного фотографа»: Asus представила вспышку ZenFlash и светодиодный фонарик LolliFlash

    17:584

    Paragon Software представила бесплатное решение для защиты ОС Windows под OS X: Компания Paragon Software сообщила о выпуске бесплатной программы Paragon Boot Camp Backup

    17:383

    Apple снизила стоимость телевизионной приставки Apple TV до $70: Приставка Apple TV теперь стоит $70

    17:2934

    Microsoft ищет поставщиков более дешёвых сенсорных панелей для своих смартфонов: Microsoft ищет способы снизить стоимость своих смартфонов

    11:007

    Представлены 14-нанометровые однокристальные системы Intel Xeon D: Однокристальные системы Intel Xeon D оптимизированы для микро-серверов, хранилищ и сетевого оборудования

    10:4738

    Адаптеры Apple USB-C VGA Multiport и USB-C Digital AV Multiport для нового ультрабука MacBook стоят $80: Адаптеры для нового Apple MacBook предлагают два порта USB и один VGA либо HDMI

    10:43104

    Три новых видеокарты EVGA GeForce GTX 960 оснащены удвоенным объёмом памяти: EVGA удвоила объём памяти у карт GeForce GTX 960

    08:208

    Пользователь может управлять работой блока питания Cougar CMD с помощью приложения для Windows: Блок питания Cougar CMD имеет сертификат 80 Plus Bronze

    08:008

    Линейка смартфонов Samsung Galaxy A пополнится ещё как минимум тремя моделями: Samsung готовит смартфоны Galaxy A6, Galaxy A8 и Galaxy A9

    07:4016

    Умные часы Oppo можно будет зарядить всего за пять минут: Умные часы Oppo получат поддержку технологии VOOC

    07:108

    Обновлены мобильные компьютеры Apple MacBook Pro и MacBook Air: Компьютер MacBook Pro с 13-дюймовым дисплеем Retina получил тачпэд Force Touch

    01:0861

    Представлен ноутбук Apple MacBook образца 2015 года: Цены на новые мини-ноутбуки Apple MacBook начинаются с $1299

    00:03169

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