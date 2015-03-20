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    20 марта 2015

    Компания Panasonic показала на мероприятии OCP U.S. Summit 2015 устройство для архивного хранения данных и резервный источник питания: Библиотека оптических носителей Panasonic Data Archiver призвана удовлетворить потребность в долгосрочном хранении данных

    23:506

    SK Hynix планирует начать выпуск 20-нанометровой памяти типа DRAM в этом году: Освоение более тонких норм техпроцесса позволяет увеличить объемы выпуска

    23:339

    В июне Apple может выпустить новую модель телевизионной приставки Apple TV: Новая приставка Apple TV получит поддержку Siri

    21:5883

    Компания OnePlus со следующей недели изменит цены на смартфон One: Изменения касаются покупок в европейской валюте

    17:482

    Замедление на рынках ПК и планшетов ведет к увеличению доли смартфонов, уверены эксперты IDC: Основными направлениями роста на рынке смартфонов названы сегменты недорогих моделей и планшетофонов

    17:4011

    Злоумышленники все чаще пытаются украсть финансы пользователей Android: Страной, в которой зафиксировано наибольшее количество кибератак (64%) на пользователей Android, является Россия

    16:58

    Universal Robots называет UR3 самым гибким и легким настольным роботом, который призван работать вместе с людьми: Датская компания Universal Robots представила робота UR3 для сборки и других настольных задач

    16:4716

    Мини-ПК MSI Cubi основан на 14-нанометровой SoC Intel Broadwell-U: Новинка заключена в корпус объемом 0,45 литра

    16:3622

    Пираты смогут обновиться до Windows 10, но не получат лицензию: Статус лицензии Windows после обновления не изменится

    15:318

    Amazon всё-таки получила разрешение FAA на испытания дронов: Amazon может приступить к испытаниям беспилотников

    14:161

    Адаптер Palit GeForce GTX 960 JetStream с 4 ГБ памяти не получил прибавки к частотам : Palit анонсировала видеокарту GeForce GTX 960 JetStream с 4 ГБ памяти

    13:071

    Смартфоны ZTE Nubia Z9 и Nubia Z9 mini предстали на фото: Смартфоны ZTE Nubia Z9 и Nubia Z9 mini засветились на живых фото

    12:502

    HTC меняет исполнительного директора: Новым исполнительным директором HTC стала Шер Вонг

    12:332

    Смартфон Micromax Canvas Juice 2 ценой $150 работает под управлением ОС Android 5.0: Micromax Canvas Juice 2, как и предшественник, оснащен 5-дюймовым дисплеем и АКБ емкостью 3000 мА·ч

    11:506

    Lux Watch Omni — самый дорогостоящий вариант умных часов Apple: Стоимость Lux Watch Omni достигает $115 000

    09:30127

    Компьютерный корпус AeroCool Aero-1000 предложен в двух цветовых вариантах: Компьютерный корпус AeroCool Aero-1000 стоит примерно 80 евро

    09:304

    Точка доступа TP-Link EAP220 рассчитана на установку на потолке: На выставке CeBIT 2015 представлена точка доступа TP-Link EAP220

    09:009

    Каждая клавиша механической клавиатуры Tesoro Lobera Spectrum имеет независимую полноцветную подсветку: Клавиатура Tesoro Lobera Spectrum может работать в режиме светомузыкальной установки

    08:308

    Новые модули флэш-памяти Samsung eMMC 5.0 объёмом 128 ГБ предназначены для мобильных устройств средней ценовой категории: Samsung будет продвигать флэш-память объёмом 128 ГБ для недорогих смартфонов

    08:1039

    Начались продажи беспроводных маршрутизаторов TrendNet TEW-828DRU, суммарная пропускная способность которых равна 3200 Мбит/с: В США роутер TrendNet TEW-828DRU стоит $280

    08:006

    У Samsung сменится глава маркетингового отдела США: Тодд Пендлтон покидает США

    07:30

    Корпус Antec VSP-5000 предназначен для любителей тишины: Корпус Antec VSP-5000 стоит $45

    07:009

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