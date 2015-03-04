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    4 марта 2015

    Технология Audience NUE воплощена в «мультисенсорном процессоре» N100 : Процессор Audience N100 призван сделать поведение мобильных устройств более разумным

    23:002

    Cisco Mobility IQ позволяет анализировать трафик сетей Wi-Fi, 3G и LTE в реальном времени: Программа как сервис Cisco Mobility IQ работает на облачной платформе Cisco Cloud Services

    21:097

    Jolla привезла на MWC 2015 первый планшет с Sailfish OS (видеопревью): На мероприятии MWC 2015 финская компания Jolla продемонстрировала первый планшет на базе операционной системы Sailfish собственной разработки

    21:0213

    В беспроводных зарядных устройствах для смартфонов Samsung Galaxy используются микросхемы IDT P92xx : Смартфоны Samsung Galaxy S6 и Galaxy S6 Edge поддерживают стандарт Qi

    20:2245

    Inno3D удваивает объем памяти 3D-карты GeForce GTX 960 : 3D-карта Inno3D GeForce GTX 960 с 4 ГБ памяти оснащена пятью видеовыходами

    19:506

    Интернет-магазин Xiaomi без смартфонов и планшетов откроется также и в Европе: Xiaomi запустит свой интернет-магазин в Европе

    19:466

    Появились живые фото, сделанные камерой смартфона Alcatel Idol 3 (видеопревью с MWC 2015): На мероприятии Mobile World Congress компания Alcatel представила сразу два флагманских смартфона Idol 3

    19:307

    Комплекс Ethertronics Active Steering System Solution для диапазона 5 ГГц меняет диаграмму направленности, используя всего одну антенну: В комплекс Active Steering System Solution входит антенна, микросхемы EtherChip EC482 MIMO и EtherChip EC614 и встроенное программное обеспечение

    19:2711

    Микросхема Broadcom BCM4773 должна поспособствовать увеличению автономности смартфонов Samsung Galaxy S6 и S6 Edge : Смартфоны Samsung Galaxy S6 и S6 Edge получили микросхему Broadcom BCM4773

    19:275

    Названы рекомендованные цены на объективы Kowa Prominar 8.5mm F2.8 MFT, Prominar 12mm F1.8 MFT и Prominar 25mm F1.8 MFT: Широкоугольные объективы Kowa Prominar 8.5mm F2.8 MFT, Prominar 12mm F1.8 MFT и Prominar 25mm F1.8 MFT предназначены для камер системы Micro Four Thirds

    18:502

    Портативная камера ZTE Sports Camera позволяет подключить модуль с модемом LTE: Портативная камера ZTE Sports Camera оснащена 16-мегапиксельным датчиком Sony

    18:28

    Fujitsu представила прототипы технологий распознавания сетчатки, а также дополненной реальности (живые фото с MWC 2015): Японский производитель привез на MWC 2015 не только готовые решения,но и пару своих перспективных разработок

    18:151

    Oracle выпускает коммутаторы Ethernet Switch ES2-72 и ES2-64 и добавляет в Oracle SDN виртуальные сетевые сервисы: Силами Oracle SDN выполняется динамическое подключение любой виртуальной машины к любому ресурсу

    18:09

    Подключённая камера наблюдения Panasonic Nubo оснащена модемом 4G: Камера Panasonic Nubo может работать от портативных аккумуляторов

    17:501

    Ассортимент Tesoro пополнила механическая клавиатура Excalibur Spectrum: Цена Tesoro Excalibur Spectrum примерно равна $140

    16:147

    Смартфон Blackphone 2 стал ощутимо крупнее предшественника: Смартфон Blackphone 2 представили на MWC 2015

    15:324

    Rambus запускает программу Partners-in-Open-Development Program, чтобы ускорить внедрение датчиков изображения, работающих без объективов: Первыми партнерами Rambus по программе Partners-in-Open-Development Program стали компании frog и IXDS

    15:169

    Новый флагманский смартфон ZTE Nubia Z9 Max получил экран Full HD и SoC Snapdragon 810: Смартфон ZTE Nubia Z9 Max оснастили 3 ГБ ОЗУ

    14:508

    В однокристальную систему InvenSense ICM-20648 интегрирован «цифровой процессор движения»: Использование InvenSense ICM-20648 упрощает проектирование мобильных и носимых устройств

    14:46

    APU AMD FX-8800P (Carrizo) засветился в базе данных пакета 3DMark11: APU AMD FX-8800P набирает P2645 баллов в 3DMark11

    13:385

    Intel снимет с производства чипсет X79 Express: Заказы на Intel X79 Express будут приниматься до 25 сентября

    12:504

    MediaTek выделяет 300 миллионов долларов на инвестиции в молодые компании: Начинает работу венчурный фонд MediaTek Ventures

    11:00

    Программа Partner Connect помогает разработчикам устройств носимой электроники и интернета вещей налаживать сотрудничество с партнерами MediaTek: Программа Partner Connect доступна участникам инициативы MediaTek Labs

    09:25

    В датчике изображения Samsung S5K4H5YB для фронтальных камер разрешением 8 Мп используется цветной фильтр RWB: Серийный выпуск датчиков Samsung S5K4H5YB с цветным фильтром RWB должен начаться во втором квартале

    09:0017

    Онлайн-трансляции мероприятия «Кроссплатформенная разработка с Visual Studio 2015»: Сегодня, 4 марта 2015 в 10:00 (мск) пройдет онлайн-трансляция мероприятия компании Microsoft «Кроссплатформенная разработка с Visual Studio 2015»

    09:00

    «Она уехала, но обещала вернуться». Портативная акустика Sony Smart Bluetooth Speaker BSP60 способна перемещаться по столу: Sony представила акустику Smart Bluetooth Speaker BSP60, оснащённую колёсиками

    08:1520

    Компания Socionext, созданная Fujitsu и Panasonic, начала работать: Компания Socionext специализируется на разработке системных БИС

    08:00

    IDT Wireless PowerShare позволит мобильным устройствам подзаряжать друг друга без проводов: Wireless PowerShare поддерживает все три основных стандарта беспроводной зарядки: A4WP, PMA и WPC

    08:007

    Qualcomm Sense ID 3D — ультразвуковой дактилоскопический датчик, который можно размещать внутри устройства: Qualcomm показала технологию Sense ID 3D

    07:404

    Pebble анонсировала металлические умные часы второго поколения — Time Steel: Часы Pebble Time Steel обойдутся в $300

    07:1030

    В платформу VMware vCloud for NFV встроена поддержка OpenStack: Платформа VMware vCloud for NFV ориентирована на поставщиков услуг связи

    07:004

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