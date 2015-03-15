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    15 марта 2015

    ASRock привезет на CeBIT 2015 первую плату типоразмера mini-ITX на чипсете Intel X99 Express: О цене и сроке появления в продаже платы ASRock X99E-ITX /ac данных пока нет

    21:1729

    Каталог Nvidia пополнили мобильные 3D-карты GeForce GTX 960M, 950M, 940M, 930M и 920M: Графические процессоры GeForce GTX 960M, 950M, 940M и 930M построены на архитектуре Maxwell, 920M — на архитектуре Kepler

    15:0612

    Limefuel оснащает разъемами USB Type-C мобильный аккумулятор: Емкость мобильного аккумулятора Limefuel с разъемами USB Type-C равна 24 000 мА∙ч

    13:2032

    Новые мини-ПК ECS Liva получат процессоры Intel Core M и ёмкие SSD: Новые мини-ПК ECS Liva будут меньше существующих решений

    13:0010

    Fujitsu создан охладитель на основе тепловой трубки толщиной 0,6 мм для процессоров мобильных устройств: Ожидается, что в серийных устройствах чудо-кулер Fujitsu появится в 2017 году

    12:4117

    В YouTube добавили поддержку панорамного видео: Выглядит это действительно здорово, новые впечатления гарантированы всем без исключения

    11:3610

    IDC понижает прогноз по рынку ПК на 2015 год: поставки сократятся на 4,9%, а не на 3,3% как считалось ранее: Рынок ПК в денежном выражении в 2015 году сократится на 6,9%

    11:29

    Гарвардские исследователи создали тонкую плоскую линзу-апохромат: Одна тонкая линза с метаповерхностью способна заменить сложную оптическую конструкцию

    10:5633

    B550 Xcover 3 — новый защищённый мобильный телефон Samsung : Мобильный телефон Samsung B550 Xcover 3 получит ёмкую АКБ

    09:0038

    Microsoft выпустит приложение Cortana для iOS и Android : Cortana может анализировать информацию пользователя, используя материалы из почты, календаря и так далее, реагируя на команды

    08:125

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