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    11 марта 2015

    Вентилятор Noctua NF-A6x25 PWM оснащен фирменным ШИМ-контроллером NE-FD1: Этот 60-миллиметровый вентилятор оценен в $18

    19:303

    Шасси RAID Ability EBOD типоразмера 4U вмещает до 84 накопителей с интерфейсом SAS или SATA суммарным объемом более 500 ТБ: В общей сложности шасси RAID Ability EBOD может быть оснащено восемью портами SAS 12 Гбит/с

    19:171

    Кулер Noctua NH-L9x65 для компактных ПК отличается увеличенными габаритами: Noctua не изменяет своей традиции делать кулеры, занимающие все свободное пространство

    17:418

    Корпус AeroCool Cyclops Advance поддерживает видеокарты длиной до 390 мм: Изделие оснащено пылевыми фильтрами, акриловым окном и вентилятором с подсветкой

    16:108

    Умные часы Huawei Watch стоят столько же, сколько Apple Watch : Умные часы Huawei Watch стоят 350-400 евро

    13:3664

    Флэш-накопители Silicon Power Blaze B50 напоминают гоночные автомобили: Флэш-накопители Silicon Power Blaze B50 доступны в модификациях объёмом 256 ГБ

    13:002

    Видеокарта Asus Strix GeForce GTX 960 с 4 ГБ памяти получила прибавку в частоте ядра: Видеокарта Asus Strix GeForce GTX 960 получила 4 ГБ памяти

    12:002

    Единственная компания, пожелавшая приобрести Pantech, не предоставила в срок необходимые документы : Pantech пока остаётся без потенциальных покупателей

    11:473

    Инвесторы не оценили умные часы Apple Watch — после презентации акции компании подешевели: Аналитики сомневаются, что умные часы Apple Watch станут массовыми

    10:55147

    Производитель называет Amrel Apex AH53 карманным компьютером в защищенном исполнении с ОС Android : Степень защиты Amrel Apex AH53 — IP67

    10:546

    Появились результаты тестирования 3D-карты GeForce GTX Titan X: Производительность видеокарты GeForce GTX Titan X приближается к GeForce GTX Titan Z

    09:306

    Миниатюрные флэш-накопители Team Group C151 не боятся воды: Флэшки Team Group C151 весят всего 3 г

    09:0014

    Смартфон HTC One E9 оснастят экраном WQHD и 20-мегапиксельной камерой : Смартфон HTC One E9 будет больше нынешнего флагмана

    08:302

    Монитор ViewSonic VG2847Smh основан на панели MVA и поддерживает Virtual Desktop Infrastructure (VDI): Монитор ViewSonic VG2847Smh стоит $400

    07:404

    GPU 3D-карты MSI GeForce GTX 960 Gaming 4G работает на частотах 1241/1304 МГц: MSI также представила карту GeForce GTX 960 с 4 ГБ памяти

    07:20

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