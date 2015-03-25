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    25 марта 2015

    Samsung приписывают желание купить AMD: Покупка AMD помогла бы Samsung конкурировать с Intel и Qualcomm

    23:3567

    Apple получила патент на соединение двух электронных устройств магнитным креплением: Два планшета Apple iPad — это сила

    19:5437

    OCZ увеличивает объем SSD Intrepid 3000 до 1920 ГБ: Твердотельные накопители OCZ Intrepid 3700 предназначены для корпоративных потребителей

    19:348

    Оснащение системной платы MSI AMD 970A SLI Krait Edition включает два порта USB 3.1: Плата MSI AMD 970A SLI Krait Edition выполнена в типоразмере ATX

    19:105

    Системная плата Gigabyte 990XA-UD3 R5 с процессорным разъемом AMD AM3+ выполнена в типоразмере ATX: Ориентировочная цена платы Gigabyte 990XA-UD3 R5 — $130

    18:286

    Смартфон ZTE Blade S6 Plus крупнее младшей модели, но не отличается от неё по характеристикам: Смартфон ZTE Blade S6 Plus стоит $300

    18:031

    Для своих автономных автомобилей Google создаёт систему внешних подушек безопасности: Беспилотные автомобили Google будут оснащены подушками безопасности для пешеходов

    16:5911

    Разработчик называет Blue Freedom самой маленькой гидроэлектростанцией: Генератор Blue Freedom мощностью 5 Вт вырабатывает напряжение 5 В

    16:3220

    В твердотельных накопителях OCZ Vector 180 используются контроллеры OCZ Barefoot 3 : Серия OCZ Vector 180 включает SSD объемом 120, 240, 480 и 960 ГБ

    16:058

    «Лаборатория Касперского» обновила решение Kaspersky Security : «Лаборатория Касперского» предлагает своим клиентам свежую версию корпоративного решения Kaspersky Security, которая предлагает ряд улучшений и нововведений

    15:581

    Infinera и BICS завершили тестирование оптоволокна следующего поколения на маршруте дальностью 7400 км с применением модуляции PM-8QAM: Тестирование показало наличие существенного потенциала дальности и емкости оптической связи

    15:401

    Финансовым директором Google станет нынешний финансовый директор Morgan Stanley: В Morgan Stanley Рут Порат (Ruth Porat) работает с 1987 года

    14:33

    HGST отгрузила более миллиона жестких дисков, заполненных гелием; их средняя наработка на отказ — 2,5 млн часов: Платформа HGST HelioSeal обеспечивает высокую плотность хранения данных и низкую стоимость владения

    13:334

    Qualcomm борется за заказы на процессоры для смартфонов Samsung Galaxy Note 5: Выход модели Samsung Galaxy Note 5, относящейся к категории планшетофонов, ожидается во втором полугодии

    13:167

    IBM поделится технологиями с китайскими компаниями: IBM связывает с Китаем перспективы дальнейшего роста

    12:251

    Apple приобрела компанию FoundationDB : За последние 15 месяцев Apple приобрела 23 другие компании

    12:01

    Hua Hong и eMemory планируют совместно создать микроконтроллеры для интернета вещей: В активе eMemory — фирменные технологии памяти NeoBit, NeoFuse, NeoMTP, NeoFlash и NeoEE

    11:482

    Компания PGS, занимающаяся разведкой нефтегазовых месторождений, заказала суперкомпьютер Cray XC40 производительностью 5 PFLOPS: По словам самого производителя, это будет одна из крупнейших систем Cray, закупленных коммерческим заказчиком

    11:304

    Появилась информация о процессорах Intel Core i5-5575R, i5-5675C, i5-5675R, i7-5775C и i7-5775R (Broadwell): Выход процессоров Intel Core i5-5575R, i5-5675C, i5-5675R, i7-5775C и i7-5775R (Broadwell) ожидается во втором квартале

    10:1047

    Микросхемы Toshiba TC7PCI3212MT и TC7PCI3215MT предназначены для коммутации линий PCI Express 3.0: Toshiba TC7PCI3212MT и TC7PCI3215MT — однополярные ключи на два положения

    09:501

    В игровой мыши Cougar 300M используется датчик разрешением 4000 точек на дюйм: Продажи Cougar 300M должны начаться в апреле по цене около $40

    09:31

    Lexmark покупает компанию Kofax за миллиард долларов: Завершение сделки ожидается во втором квартале

    09:16

    В серию EVGA SuperNOVA GS вошли блоки питания мощностью 550 и 650 Вт с модульными кабельными системами: Производитель предоставляет на блоки питания EVGA SuperNOVA GS пятилетнюю гарантию

    08:58

    Смартфон HTC Desire 626G отличается от модели Desire 626 платформой и меньшим объемом встроенной памяти: HTC Desire 626G променял SoC Qualcomm Snapdragon 410 на восьмиядерную SoC MediaTek

    08:15

    Системная плата Biostar Hi-Fi B85Z5 оснащена звуковым кодеком Realtek ALC892: Системная плата Biostar Hi-Fi B85Z5 поддерживает процессоры Intel LGA 1150

    07:306

    HP выбрала компанию Bang & Olufsen в качестве партнёра для продвижения некоторых новых устройств: HP начинает сотрудничать с Bang & Olufsen

    07:00

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