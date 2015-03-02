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    2 марта 2015

    Браслет для фитнеса Acer Liquid Leap+ оснащен сенсорным дисплеем OLED и имеет степень защиты IPX7: Браслет для фитнеса Acer Liquid Leap+ стоит 79 евро

    23:592

    NXP и Freescale объявляют о слиянии; итоговое предприятие оценивается в 40 млрд долларов: Предприятие, полученное слиянием NXP и Freescale, станет крупнейшим поставщиком микроконтроллеров общего назначения

    22:035

    ZTE использует в базовых станциях LTE-Advanced однокристальные системы Freescale QorIQ Qonverge B4860: Компании ZTE и Freescale Semiconductor уже имеют опыт сотрудничества

    21:46

    В линейку планшетов Archos Magnus вошли устройства с флэш-памятью объемом до 256 ГБ: Два старших устройства работают на базе SoC RockChip

    20:511

    Появились живые фотографии, сделанные камерой Samsung Galaxy S6 (добавлено видеопревью): Фото сделал специальный корреспондент iXBT.com, который в данный момент находится на Mobile World Congress 2015

    20:2848

    Mozilla намерена перенести FireFox OS на «слайдеры» и «раскладушки»: Mozilla возродит телефоны форм-факторов «слайдер» и «раскладушка»

    20:183

    На MWC 2015 Intel представила новые линейки однокристальных систем Atom: Собственный корреспондент iXBT.com в Барселоне сообщил о том, что представила на пресс-конференции MWC 2015 в Барселоне компания Intel

    20:152

    Камера Xiaomi Yi Camera способна записывать видео формата 1080p при 60 к/с и весит всего 73 г: Xiaomi анонсировала камеру Yi Camera

    19:559

    Следите за MWC 2015 на Facebook и в Instagram: Подписывайтесь и узнавайте все первыми!

    19:33

    Круглый дисплей AMOLED умных часов Huawei Watch на платформе Android Wear защищен сапфировым кристаллом: Часы Huawei Watch будут предложены в черном, золотистом и серебристом вариантах внешнего оформления

    19:2726

    Nikon представила беспроводной микрофон ME-W1: Микрофон ME-W1, совместим с любой фотокамерой, в которой предусмотрено соответствующее соединительное гнездо

    18:544

    Встраиваемый твердотельный накопитель SanDisk iNAND 7132 предназначен для мобильных устройств: Твердотельный накопитель SanDisk iNAND 7132 соответствует требованиям спецификации e.MMC 5.0

    17:254

    Появились живые фотографии смартфонов Acer Liquid Z, Liquid Z220 и Liquid Z520 с MWC 2015: Предлагаем вашему вниманию реальные фотографии смартфонов, которые сделал специальный корреспондент iXBT.com

    16:592

    Intel и Yandex Data Factory объявили о стратегическом сотрудничестве: Конечная цель партнерства - ускорение внедрения решений для больших данных среди заказчиков

    16:35

    Зеркальная камера Nikon D7200 формата DX оснащена системой автофокусировки с повышенной чувствительностью: Датчик изображения Nikon D7200 формата APS-C (23,5 х 15,6 мм) имеет разрешение 24,2 Мп

    16:1714

    На MWC 2015 представлен смартфон Archos 50 Diamond (живые фото): В европейских магазинах смартфон появится через несколько недель по цене от 199 до 229 евро, в зависимости от региона

    15:19

    Silicon Image SiI7023 и SiI7033 — первые однокорпусные контроллеры USB Type-C с поддержкой MHL Alt Mode: Модель Sil7023 поддерживает USB 2.0, Sil7033 — USB 3.0

    15:09

    Планшетный компьютер Sony Xperia Z4 Tablet построен на SoC Qualcomm Snapdragon 810 и оснащен дисплеем разрешением 2K: Толщина Sony Xperia Z4 Tablet составляет всего 6,1 мм

    14:0416

    Technical Illusions castAR: проекционные очки дополненной реальности по цене $400: Дата начала продаж пока не оглашалась

    13:584

    Планшет Fujitsu Stylistic V535 для промышленного использования защищен от влаги, пыли, ударов и падений с высоты до 1,8 м: Планшет Fujitsu Stylistic V535 работает под управлением Windows 8.1

    13:453

    Представлены смартфоны Microsoft Lumia 640 и 640 XL, а также складная клавиатура для мобильных устройств: Обе модели смартфонов будут выпускаться в вариантах с одной и двумя SIM

    13:1410

    Представлена камера Nikon Coolpix P900 с 83-кратным зумом: Объектив камеры Nikon Coolpix P900 охватывает диапазон ЭФР 24-2000 мм

    12:5715

    Sony Xperia M4 Aqua задает «новый стандарт для смартфонов среднего уровня»: Sony Xperia M4 Aqua построен на SoC Qualcomm Snapdragon 615

    12:551

    В однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 820 интегрирован 64-разрядный процессор Qualcomm Kryo: Представлена платформа Qualcomm Zeroth для процессоров Snapdragon

    12:0113

    Специалисты «Доктор Веб» опровергли информацию о ликвидации ботнета Rmnet: Cпециалисты компании «Доктор Веб» не отмечают снижения активности бот-сетей

    11:56

    Начат серийный выпуск микросхем для беспроводной зарядки MediaTek MT3188: Микросхема для беспроводной зарядки MediaTek MT3188 поддерживает индукционный и резонансный режимы

    11:236

    Планшет Alcatel OneTouch Pixi 3 с поддержкой LTE стоит $145: Alcatel представила два бюджетных планшета OneTouch Pixi 3

    11:23

    Смартфоны Samsung Galaxy S6 и Galaxy S6 Edge представлены официально (обновлено: добавлены живые фото): Samsung Galaxy S6 и Galaxy S6 Edge построены на SoC Exynos 7420

    11:01163

    LG представила умные часы LG Watch Urban LTE (видеопревью с MWC 2015): Часы оснащены экраном с разрешением 320x320, выполненным по технологии P-OLED

    10:585

    Производительность платформы MediaTek MT6795 в некоторых режимах выше, нежели у Snapdragon 810: SoC MediaTek MT6795 протестировали в Geekbench

    09:004

    Barnes & Noble оставит «при себе» подразделение Nook, но всё-таки выделит одно из направлений в отдельную фирму: Подразделение Nook останется частью материнской компании

    08:00

    Visonox может стать вторым по объему выпуска производителем панелей AMOLED: Visonox планирует начать массовый выпуск панелей AMOLED в этом полугодии

    08:00

    HP Spectre x360 — ультрабук-трансформер, оснащенный дисплеем WQHD: HP Spectre x360 оценивается минимум в $900

    07:504

    Смартфоны-«перевёртыши» Alcatel OneTouch Idol 3 оснащены фронтальными стереодинамиками: Смартфоны Alcatel OneTouch Idol 3 позволяют разговаривать, держа их вверх ногами

    07:403

    Смартфон ZTE Grand S3 стал первым аппаратом со сканером радужной оболочки глаза, который доступен для покупки: Смартфон ZTE Grand S3 получил сканер радужки

    07:102

    HTC представила шлем виртуальной реальности Vive, разработанный совместно с Valve: Устройство получит поддержку экосистемы Steam и собственные устройства ввода

    00:267

    Умные часы Pebble Time скоро могут стать самым профинансированным проектом KickStarter — уже собрано почти 12 млн долларов: Цена Pebble Time определена равной $199

    00:1012

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