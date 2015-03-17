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    17 марта 2015

    Nvidia обещает, что архитектура GPU Pascal десятикратно ускорит приложения глубокого обучения: По мнению Nvidia, GPU Pascal смогут обеспечить радикальное увеличение скорости работы нейронных сетей

    23:5712

    EVGA подготовила три варианта 3D-карты GeForce GTX Titan X, включая вариант с водоблоком: Цены и сроки начала продаж новых 3D-карт EVGA не приводит

    23:39

    Представлена 3D-карта Nvidia GeForce GTX Titan X: Рекомендованная производителем цена 3D-карты Nvidia GeForce GTX Titan X равна $999

    22:0028

    В сетевое хранилище QNAP TS-453mini накопители загружаются сверху: Сетевое хранилище QNAP TS-453mini поддерживает виртуализацию с помощью сервиса Virtualization Station

    21:121

    Сетевое хранилище QNAP TVS-863+ рассчитано на восемь накопителей типоразмера 2,5 или 3,5 дюйма: Сетевые хранилища серии QNAP TVS-x63+ предложены в золотистом варианте цветового оформления

    20:521

    Synology планирует выйти на рынок беспроводных роутеров с моделью RT1900ac на платформе Broadcom: В конфигурацию Synology Router RT1900ac входит 256 МБ оперативной памяти и 4 ГБ (!) флэш-памяти

    19:429

    Pop Stick: монопод-браслет для скрытных любителей «селфи»: Устройство позволяет не нарушать запреты на использование моноподов в некоторых общественных местах

    19:016

    Системная плата ECS A78F2-TI выполнена в типоразмере thin mini-ITX: В Россию и другие страны СНГ плата ECS A78F2-TI пока не поставляется

    18:372

    Компания ECS показала на CeBIT прототипы новых мини-ПК Liva: Производитель отмечает, что мини-ПК Liva очень хорошо продаются в Азии, особенно в Японии

    18:2010

    Представлен телескоп с 50-кратным увеличением для смартфона iPhone 6 Plus: Размеры новинки вполне привычны для таких устройств

    17:3353

    TCL также собирается построить заводы в Индии и Бразилии: TCL построить фабрики в Индии и Бразилии

    17:29

    Xiaomi представила смартфон Mi Note с бамбуковой крышкой: Смартфон Xiaomi Mi Note обзавёлся бамбуковой крышкой

    17:025

    Xolo Q1001 — смартфон с 512 МБ оперативной памяти и стоимостью $100: Смартфон Xolo Q1001 получил дисплей низкого разрешения

    16:483

    Apple получила патент на «разъем с наружными контактами» (USB Type-C): В заявке, поданной Apple в 2013 году, описан миниатюрный разъем, не чувствительный к ориентации

    16:3721

    Мини-ПК Aoluguya M1 подключается непосредственно ко входу HDMI: Компактное устройство пополнило ряды «стиков» на базе Intel Atom

    16:333

    Корпус Cougar QBX размерами 178 x 260 x 368 мм вмещает плату типоразмера mini-ITX, 3D-карты длиной до 350 мм и СВО: Продажи Cougar QBX стартуют в конце апреля или начале мая

    15:197

    Представлена системная плата Asus TUF Sabertooth X99: В оснащении Asus TUF Sabertooth X99 можно выделить два порта USB 3.1 с разъемами Type-A

    14:002

    Появилось первое изображение смартфона Sony Xperia Z4: Смартфон Sony Xperia Z4 будет предложен в нескольких цветовых вариантах, включая белый

    13:2513

    Сетевой процессор Lantiq GRX350 предназначен для домашних шлюзов: Ознакомительные образцы Lantiq GRX350 уже доступны

    13:14

    Смартфон ZTE Nubia Z9 предстал на «живых» фото : Смартфон ZTE Nubia Z9 получит тонкий металлический корпус

    12:527

    Сердцем умных часов Samsung Orbis может стать восьмиядерная платформа Exynos 7420: Часы Samsung Orbis получат наиболее продвинутую SoC на рынке

    12:1441

    Новость нулевого дня GPU Technology Conference 2015 — часть 2 из 2: Корреспондент iXBT.com побывал в самых интересных помещениях здания компании Nvidia в Санта-Кларе

    12:106

    Китайские компании увеличивают объёмы производства кристаллов сапфира: Китайские компании будут производить ещё больше кристаллов сапфира

    11:5512

    Новость нулевого дня GPU Technology Conference 2015 — часть 1 из 2: Корреспондент iXBT.com побывал в самых интересных помещениях здания компании Nvidia в Санта-Кларе

    11:409

    Размер экрана монитора EIZO ColorEdge CG248-4K — 23,8 дюйма, разрешение — 3840 x 2160 пикселей: В мониторе EIZO ColorEdge CG248-4K используется панель типа IPS со светодиодной подсветкой

    11:2013

    Lian Li на выставке CeBIT 2015: корпуса со стеклянными стенками: Корпуса со стеклянными стенками сведены в серию Lian Li PC-O

    10:004

    Корпус Lian Li EX-M2 предназначен для внешнего массива SSD, а корпус Lian Li PC-T80X — для испытательного стенда: Стенд Lian Li PC-T80X рассчитан на платы типоразмера XL-ATX, ATX и microATX

    09:002

    Тесты смартфона HTC One M9 подтвердили очень высокий нагрев платформы Snapdragon 810: Под нагрузкой смартфон HTC One M9 может обжечь руку

    08:1029

    SilverStone на CeBIT 2015: системы охлаждения, карты расширения и блоки питания: В экспозицию SilverStone на CeBIT 2015 вошли блоки питания серии Strider мощностью до 1200 Вт

    08:001

    Xiaomi, Foxconn и Inventec собираются построить в Индии завод по производству смартфонов: Xiaomi, Foxconn и Inventec построят новую фабрику в Индии

    08:00

    В сетевых накопителях Synology DS215+ и DS715+ используются процессоры Annapurna Labs: В Synology DS215+ используется SoC Annapurna AL-212, а в модели DS715+ — Annapurna AL-314

    07:305

    Ввиду появления новых продуктов, магазины Apple обзаводятся стендами с большими изображениями устройств: Apple оборудует магазины панелями с изображениями часов и ноутбуков

    07:208

    Видеокарта Zotac GeForce GTX 960 Mini-ITX предназначена для использования в компактных ПК: Zotac GeForce GTX 960 Mini-ITX не подвергалась заводскому разгону

    07:153

    В экспозицию Lian Li на выставке CeBIT 2015 вошел новый вариант компьютерного корпуса в виде стола: По словам производителя, новый стол будет дешевле DK-02

    07:009

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