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    9 марта 2015

    Продажи Apple Watch начнутся 24 апреля, цена самого дорогого варианта стартует с отметки $10 000: Официально названы цены и дата начала продаж умных часов Apple Watch

    23:3257

    Гибридные планшеты Toshiba Dynabook R82 и Dynabook RT82 располагают 12-дюймовыми экранами и весят 700 г: Toshiba представила планшеты Dynabook R82 и Dynabook RT82

    19:0414

    Новый смартфон семейства Nexus может быть создан компанией Huawei с использованием SoC Kirin 930: Новый смартфон Nexus сделает Huawei

    18:286

    Планшет Microsoft Surface Pro 4 будет существовать в модификации с 14-дюймовым дисплеем: Планшет Microsoft Surface Pro 4 получит процессоры Intel Core M

    17:3927

    Sharp ищет финансовой помощи у банков и инвестиционных фондов: Sahrp хочет продать акции на сумму 250 млн долларов

    17:261

    Чтобы уменьшить энергопотребление часов Apple Watch, разработчикам программ не дали использовать их возможности: Apple намеренно ограничивает возможности приложений для Apple Watch

    17:04336

    Google разрабатывает специальную версию ОС Android для устройств виртуальной реальности: ОС Android будет работать и с устройствами виртуальной реальности

    16:571

    В Nvidia признают, что показали 3D-карту GeForce GTX Titan X раньше намеченного срока: Полноценный анонс 3D-карты GeForce GTX Titan X ожидается 17 марта

    15:014

    Число предварительных заказов на смартфоны Samsung Galaxy S6 и S6 Edge бьет рекорды: Первой страной, где был начат прием предварительных заказов на новые смартфоны Samsung, оказались Нидерланды

    14:0861

    Появились изображения металлического шасси смартфона Sony Xperia Z4: Расположение органов управления на боковых поверхностях Sony Xperia Z3 и Z4 во многом совпадает

    13:072

    Системная плата Biostar TA970 Plus рассчитана на процессоры AMD с TDP до 140 Вт: Системная плата Biostar TA970 Plus поддерживает технологию AMD ACC

    12:342

    Модули памяти DDR3 Avexir Raiden украшены газоразрядными лампами: Модули Avexir Raiden предложены в вариантах DDR3-1866 и DDR3-2400 объемом 4 и 8 ГБ

    12:158

    Смартфон Kazam Tornado 552L толщиной 5,5 мм оснащен дисплеем AMOLED размером 5,2 дюйма по диагонали: О цене и сроке начала продаж Kazam Tornado 552L данных пока нет

    11:472

    По мнению Digitimes Research, поддержка WiGig начнется появляться в смартфонах в следующем полугодии: У WiGig есть шанс несколько лет поработать локомотивом дальнейшего развития средств беспроводной связи

    10:495

    Специалисты Fujitsu разработали технологию распознавания людей в потоке на изображениях низкого разрешения: По словам Fujitsu, успешно удается определить и отследить перемещение примерно 80% людей в потоке

    10:36

    Беспроводной модуль для интернета вещей Microchip LoRa RN2483 обеспечивает связь на расстоянии 16 км в течение 10 лет без замены питания: Во встроенном ПО RN2483 реализован стек протоколов LoRaWAN

    09:4826

    Microsoft подала в суд на Kyocera за нарушение семи патентов, касающихся ОС Android: Microsoft подала в суд на Kyocera

    07:504

    Japan Display приступает к массовому производству небольших панелей WQHD с технологией in-cell: Japan Display начинает производство дисплеев для смартфонов разрешением 2560 х 1440 точек с технологией in-cell

    07:2016

    Samsung может сократить штат сотрудников телевизионного подразделения на 10%: Samsung планирует увольнения в подразделении Visual Display

    07:103

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