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    30 марта 2015

    Карты памяти Transcend Industrial SDHC и microSDHC рассчитаны на работу при температуре от -40ºC до 85ºC.: В картах памяти Transcend для промышленного применения используется флэш-память типа MLC

    22:098

    Onyx готовит электронную книгу с дисплеем E Ink Mobius диагональю 13,3 дюйма: Onyx выпустит очень большую электронную книгу

    21:1310

    Samyang планирует выпуск объектива для макросъемки с фокусным расстоянием 100 мм: Новый объектив Samyang будет предназначен для беззеркальных камер

    20:307

    DVDO Matrix44 — коммутатор видео 4 х 4 с поддержкой разрешения Ultra HD: DVDO Matrix44 позиционируется как решение для дома и офиса

    20:182

    По прогнозу IDC, в этом году будет выпущено 45,7 млн носимых электронных устройств: К 2019 году поставки носимой электроники увеличатся до 126,1 млн

    19:09

    Потребляемый ток 32-разрядного микроконтроллера TI MSP432 в режиме ожидания составляет 850 нА: Микроконтроллеры TI MSP432 построены на 32-разрядном ядре ARM Cortex-M4F

    17:177

    Samsung выдали патент на встраиваемый в однокристальную систему блок обнаружения вредоносного кода : В патенте №8990931 описан механизм для защиты мобильных терминалов от вредоносных программ

    13:3814

    Icy Dock Black Vortex MB174U3S-4SB — внешнее шасси для четырех накопителей типоразмера 3,5 дюйма: К компьютеру Icy Dock Black Vortex MB174U3S-4SB подключается по USB 3.0 или eSATA

    11:3314

    Обновленный список смартфонов, совместимых с Windows 10, включает 36 позиций: Компания Microsoft обновила список смартфонов, совместимых с Windows 10

    10:4229

    Qualcomm придерживает выпуск однокристальной системы Snapdragon 815, чтобы не навредить продажам Snapdragon 810: Как утверждается, разработка Snapdragon 815 уже завершена

    10:1428

    Завершившийся квартал снова принёс BlackBerry прибыль: BlackBerry отчиталась за 2015 финансовый год

    09:301

    Источник утверждает, что планшет HTC получит SoC Allwinner H8, но его характеристики не соотносятся с её возможностями: Планшет HTC получит дисплей высокого разрешения, но не самую производительную платформу

    09:00

    Опубликованы планы AMD по выпуску APU и GPU на период до 2020 года: В 2017 году AMD планирует представить APU для суперкомпьютерных вычислений

    08:5816

    Представлен смартфон HTC One E9+ с дисплеем 2K, платформой MediaTek MT6795M и металлической рамкой: Смартфон HTC One E9+ получил 20-мегапиксельную камеру

    08:502

    Игровой моноблок MSI Gaming 24GE 4K обзавёлся дисплеем разрешением 3840 х 2160 точек: MSI представила моноблоки AG270 3K, Gaming 24GE IPS и Gaming 24GE 4K

    08:106

    LED-проектор LG Minibeam TV располагает TV-тюнером и весит 600 г: LG анонсировала проекторы Minibeam Pro (PF1500) и Minibeam TV (PW800)

    07:406

    HTC в очередной раз меняет главного дизайнера: У HTC снова новый главный дизайнер

    07:304

    Появились некоторые подробности о сопроцессорах Intel Knights Landing: Сопроцессоры Intel Knights Landing должны появиться на рынке во втором полугодии 2015 года

    07:279

    В ответ на действия Google, компания Microsoft выведет на рынок мобильные ПК стоимостью $150: Microsoft запускает инициативу по выпуску самых доступных ноутбуков

    07:1019

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