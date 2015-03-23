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    23 марта 2015

    Появились изображения смартфона Oppo с экраном «без рамок»: Специалисты Oppo смогли добиться визуального эффекта почти полного отсутствия рамок у экрана смартфона

    20:2053

    Объёмы производства часов Apple Watch в два раза ниже запланированных из-за проблем у партнёров компании: Партнёры Apple испытывают трудности с производством компонентов и самих часов Watch

    19:4033

    ZX Tek Xband: самый маленький модуль с поддержкой Bluetooth LE для носимой электроники: Разработчик вышел на Indiegogo с целью финансирования

    19:242

    Охладитель Xilence M403 рассчитан на процессоры AMD и Intel с TDP до 130 Вт: В отличие от Xilence A402 и Xilence I402, конструкция Xilence M403 включает три тепловые трубки

    18:381

    Бывший глава AMD может перейти на работу в Dell: Dell может заполучить бывшего главу AMD Рори Рида

    18:233

    Цифровой контроллер питания Powervation PV3105 регулирует выходное напряжение с высокой точностью: Основной компонент Powervation PV3105 — понижающий преобразователь постоянного тока

    18:052

    Lenovo K3 Note — смартфон с характеристиками модели Meizu m1 note, но по меньшей цене: Смартфон Lenovo K3 Note стоит всего $145

    17:584

    Пятипортовое зарядное устройство Tronsmart Smart USB Charger обеспечивает выходную мощность 40 Вт: Новинка подстраивается под запросы конкретного потребителя

    17:5719

    Большая часть новых видеокарт AMD может оказаться переименованными существующими моделями: AMD может выпустить видеокарты с новой архитектурой только в верхнем сегменте

    17:3616

    Новая фабрика в Китае произведёт около 16 млн смартфонов Motorola в текущем году: Для производства смартфонов Motorola запустят отдельную фабрику

    17:02

    Samsung также заинтересовалась интернет-продажами: Samsung может перевести часть своих продаж на интернет-магазины

    16:53

    Immersion и HTC уладили патентный спор, касающийся технологий тактильной обратной связи: Сумма, которую HTC согласилась выплатить Immersion, неизвестна

    15:34

    Названы частоты GPU 3D-карт EVGA GeForce GTX Titan X Superclocked и Hydro Copper: 3D-карты EVGA GeForce GTX Titan X Superclocked и Hydro Copper разогнаны производителем

    14:292

    Начат прием предварительных заказов на умные часы Vector Luna и Meridian, работающие без подзарядки 30 дней: Цены на умные часы Vector начинаются примерно с $200

    14:0642

    На выпуск необычного MIDI-контроллера Artiphon Instrument 1 уже удалось собрать почти миллион долларов: До окончания сбора средств на выпуск MIDI-контроллера Artiphon Instrument 1 остается еще 20 дней

    13:1110

    Продажи процессорных охладителей Xilence A402 и I402 начнутся в мае: Максимальное значение TDP процессора, на которое рассчитаны охладители Xilence A402 и I402, равно 130 Вт

    12:355

    Foxconn рассматривает возможность инвестировать средства в Sharp: Sharp может получить помощь от Foxconn

    12:312

    У Microsoft втрое больше текущих активов, чем у Apple: По состоянию на конец четвертого квартала 2014 года в распоряжении Microsoft было 90,25 млрд долларов

    09:003

    Появились некоторые технические данные APU AMD Carrizo и Carrizo-L : Выход APU AMD Carrizo и Carrizo-L ожидается в этом году

    08:002

    По данным DisplaySearch, жидкокристаллические панели размером 21,5 дюйма и более с начала марта подешевели на $1: Ожидается снижение цен и в сегменте панелей для телевизоров

    08:002

    Компании, уже получившие разрешения FAA на использование дронов, смогут расширить свои возможности без новых лицензий: FAA может расширить полномочия уже выданных лицензий на использование дронов

    08:00

    Смартфон Xiaomi стоимостью $65 может быть операторской моделью China Mobile: Xiaomi может выпустить самый дешёвый смартфон при поддержке China Mobile

    07:303

    Samsung будет производить полупроводниковую продукцию для Nvidia : Samsung стала новым партнёром Nvidia

    07:001

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