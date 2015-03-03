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    3 марта 2015

    Фото круглого смартфона Monohm Runcible с выставки MWC 2015: Создатели этого изделия решили сломать устроявшиеся стереотипы сразу в нескольких местах: форма корпуса, схема управления и продолжительность жизненного цикла

    22:1942

    Представлены наборы модулей памяти HyperX Fury DDR4 и Predator DDR4 объемом до 64 ГБ: Модули памяти HyperX Fury DDR4 рассчитаны на частоты до 2666 МГц

    21:3111

    Alcatel совместно с Cyanogen Inc представила смартфон Hero 2+: Alcatel Hero 2+ появится на прилавках во втором квартале

    20:041

    Представлен смартфон Lenovo Vibe Shot с 16-мегапиксельной камерой, металлическим корпусом и 3 ГБ ОЗУ (Обновлено): Смартфон Lenovo Vibe Shot будет стоить всего $350

    19:4128

    Новая платформа MediaTek Helio X10 нацелена не на смартфоны и планшеты: SoC MediaTek Helio X10 будет покорять сегмент хромбуков

    19:143

    Компания Microsoft может купить Prismatic за 30 млн долларов: Microsoft присматривается к покупке сервиса Prismatic

    18:441

    Серия смартфонов Alcatel OneTouch Pixi 3 пополнилась двумя моделями с экранами диагональю 5,5 дюйма: В модели Pixi 3 (5,5) 3G используется платформа MediaTek, а в Pixi 3 (5,5) 4G — Qualcomm

    18:402

    Представлены носимые устройства Huawei TalkBand B2 и TalkBand N1: Huawei TalkBand B2 — не просто браслет, а еще и гарнитура

    17:502

    Планшет Lenovo ideapad MIIX 300 работает под управлением Windows 8.1 и стоит $150: Планшет Lenovo ideapad MIIX 300 заключён в металлический корпус

    15:5023

    Lenovo представила недорогие планшеты Tab 2 A10-70 и Tab 2 A8 с поддержкой LTE: Планшеты Lenovo Tab 2 A10-70 и Tab 2 A8 представлены на MWC 2015

    15:19

    Смартфон HTC One M8s выступит заменой прошлогодней модели One M8: Аппаратный базис HTC One M8s — SoC Qualcomm Snapdragon 615

    15:107

    Lenovo Pocket Projector — портативный проектор, способный выводить изображение разрешением 854 х 480 точек: Проектор Lenovo Pocket Projector стоит $200

    14:2711

    Четырехъядерный графический процессор Imagination PowerVR G6020 поддерживает OpenGL ES 3.0: Графический процессор Imagination PowerVR G6020 предназначен для мобильных и носимых электронных устройств начального уровня

    14:19

    Беспроводной контроллер Mad Catz S.U.R.F.R подходит для игр и управления HTPC: Прием предварительных заказов на Mad Catz S.U.R.F.R по цене $80 уже начат

    13:421

    Компания Google рассказала о планах перестройки кампуса: Архитекторы предлагают возвести футуристические сооружения под прозрачными куполами.

    13:201

    Смартфон Lenovo A7000 предлагает большой дисплей и восьмиядерную платформу: Смартфон Lenovo A7000 оценён в $170

    13:105

    SanDisk увеличивает до 128 ГБ объем накопителя iXpand, который можно подключать напрямую к смартфонам Apple iPhone и планшетам Apple iPad: Цена накопителя SanDisk iXpand объемом 128 ГБ равна $150

    13:008

    Европейская цена планшетного компьютера Sony Xperia Z4 Tablet — от 559 евро: Sony Xperia Z4 Tablet со встроенным модемом LTE стоит от 659 евро

    12:598

    Более 75% гибких дисплеев в этом году составят дисплеи OLED: Единственным конкурентом OLED в сегменте гибких дисплеев являются электрофоретические дисплеи

    12:50

    IP-ядра кодеров Imagination Technologies PowerVR Series5 с поддержкой H.265/H.264 доступны для лицензирования : IP-ядра кодеров PowerVR Series5 предназначены для широкого круга приложений, включая мобильные и носимые устройства

    12:33

    Alcatel Klif — смартфон начального уровня под управлением Firefox OS 2.0: В Alcatel Klif используется двухъядерный процессор

    11:505

    SanDisk выпускает свой первый флэш-накопитель с разъемом USB Type-C : По прогнозу Strategy Analytics, к 2016 разъемы USB Type-C будут у 12% мобильных устройств

    11:4020

    Информация о четырех объективах Sony FE, включая цены, появилась накануне анонса: Завтра ожидается анонс четырех объективов Sony FE

    11:1716

    Карты памяти SanDisk High Endurance Video Monitoring microSDXC и microSDHC предназначены для систем видеонаблюдения: Карты памяти SanDisk High Endurance Video Monitoring доступны объемом 32 и 64 ГБ

    10:435

    VisionTek DriveXpander превращает в отсек для накопителя... слот для карты расширения: Конструкция VisionTek DriveXpander рассчитана на накопители типоразмера 2,5 дюйма

    10:2610

    Oculus предлагает миллион долларов разработчикам игр и приложений для Gear VR Innovator Edition: Конкурс Oculus Mobile VR Jam 2015 начинается 13 апреля и продлится до 11 мая

    10:0617

    Графический процессор 3D-карты Leadtek GTX 960 Hurricane разгоняется до 1291 МГц: Стабильную работу компонентов 3D-карты Leadtek GTX 960 Hurricane обеспечивает система охлаждения с двумя вентиляторами

    09:45

    Процессор Freescale S32V поможет водителю автомобиля: Появление процессоров Freescale S32V на рынке ожидается в июле 2015 года

    09:301

    Планшет Archos Magnus 101 поддерживает воспроизведение видео формата H.265: Изделие появится на прилавках в следующем месяце весны

    09:051

    Облачная платформа Ericsson Connected Traffic Cloud — шаг к созданию открытой экосистемы, способной повысить безопасность дорожного движения: Connected Traffic Cloud позволяет повысить эффективность управления дорожным трафиком и спасти жизни людей

    09:003

    Epic Games сделала Unreal Engine 4 бесплатным, рассчитывая только на процент с продаж игр: Вчера было объявлено о том, что Epiс приняла решение отменить обязательную ежемесячную подписку

    08:517

    Смартфон Vivo X5Max+ чуть толще оригинальной модели, но располагает большей АКБ и новой платформой: Смартфон Vivo X5Max+ стал толще оригинала

    08:104

    Бесплатный облачный сервис MediaTek Labs Cloud SandBox призван упростить разработку носимой электроники и устройств интернета вещей: Компания MediaTek Labs взялась упростить реализацию проектов в области интернета вещей

    08:00

    Смартфон Gionee Elife S7 получил самый ёмкий аккумулятор среди очень тонких моделей: Смартфон Gionee Elife S7 обойдётся в $400

    07:502

    Micromax Canvas Fire 4 — смартфон стоимостью $115 с отдельным ЦАП Cirrus Logic и Android 5.0: Смартфон Micromax Canvas Fire 4 получил качественную звуковую подсистему

    07:202

    Задача платформы NXP Secure Service Development Platform — способствовать внедрению NFC и модуля PN66T: Модуль PN66T позволяет защитить мобильные транзакции с использованием NFC

    07:00

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