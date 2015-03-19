  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    19 марта 2015

    ASRock Rack на CeBIT 2015: системные платы и готовые серверные платформы: Из готовых платформ ASRock Rack для серверов внимание привлекают модели 1U4 и 1U12LX-14S

    23:31

    Сканер штрих-кодов и сервис рекомендаций товаров Rate&Goods обновился до версии 2.0: База товаров насчитывает более пяти миллионов наименований

    22:29

    Специалисты KAIST разработали сверхтонкий и гибкий литиево-ионный аккумулятор: Сверхтонкий литиево-ионный аккумулятор, разработанный специалистами KAIST, можно сгибать прямо в процессе работы

    21:316

    Второй день GTC 2015 компания Nvidia посвятила анонсам, связанным с профессиональной 3D-графикой: Представлена профессиональная 3D-карта Nvidia Quadro M6000

    19:252

    К концу года MediaTek выпустит платформу MT679x с ядрами Cortex-A72 и Cortex-A53: Платформа MediaTek MT679x будет производиться с использованием техпроцесса 20 нм или 16 нм

    17:5014

    Умные часы TAG Heuer будут основаны на ОС Android Wear и появятся лишь к концу года: Умные часы TAG Heuer получат SoC Intel

    17:2415

    Смартфон Xolo LT2000 оснастили аккумулятором ёмкостью 2920 мА·ч: Смартфон Xolo LT2000 поддерживает LTE

    16:482

    OnePlus сообщила точные сроки обновления до ОС Android 5.0 для смартфона One: В случае невыполнения обещания по срокам, компания обещает бесплатно раздать пять смартфонов

    16:091

    Asus расширит штат сотрудников на 10%: Asus набирает молодых специалистов маркетинга и R&D

    14:46

    Конструкция дронов проекта Google Project Wing оказалась неудачной: Goolge создаст новых дронов для проекта Project Wing

    13:1438

    Z-Uno — платформа для разработки средств домашней автоматизации, использующих протокол Z-Wave: Используя Z-Uno, можно создавать разнообразные датчики и исполнительные устройства

    10:452

    LG 29UC97 — изогнутый 29-дюймовый монитор на базе панели AH-IPS: Разрешение LG 29UC97 — 2560 х 1080 точек

    09:1514

    Galaxy H — новая линейка смартфонов Samsung: Samsung откроет ещё одну линейку смартфонов — Galaxy H

    09:0014

    Плата для разработчиков Qualcomm DragonBoard 410c сможет работать под управлением Windows 10: На плате для разработчиков Qualcomm DragonBoard 410c установлена однокристальная система Snapdragon 410

    08:30

    iocean готовит к выпуску смартфон X9 с восьмиядерным 64-разрядным процессором и 3 ГБ оперативной памяти: iocean X9 по-прежнему наделен 5-дюймовым дисплеем разрешением Full HD

    08:204

    Пятидисковое сетевое хранилище ioSafe 1515+ выдерживает нагрев до 800°С: Продажи сетевых хранилищ ioSafe 1515+ уже начались

    08:00

    Планшеты Samsung Galaxy Tab A и Tab A Plus — экраны с низким разрешением и немалая стоимость: Samsung представила планшеты Galaxy Tab A и Tab A Plus

    07:5079

    Chieftec на CeBIT 2015: блоки питания : Блок питания Chieftec SFX-500GD-C оснащен полностью модульной кабельной системой

    07:30

    Через год у Samsung появятся платформы с процессорными ядрами собственной разработки: Samsung разрабатывает собственные процессорные ядра для SoC

    07:1542

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    март
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018