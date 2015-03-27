  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    27 марта 2015

    Apple будет скупать в Китае подержанные смартфоны iPhone, которые после восстановления снова будут продаваться: Партнером Apple по программе обмена с доплатой будет Foxconn

    23:44198

    Появились качественные изображения смартфона HTC One E9 Plus: Судя по фото, HTC One E9 Plus будет предлагаться как минимум в трех цветовых вариантах

    21:4524

    Появления 20-нанометровых процессоров AMD следует ждать не раньше следующего полугодия: Обычно выпуск продукции начинается за несколько месяцев до его официального выхода на рынок

    20:2713

    Умные очки Sony Smart Eyeglass Developer Edition поступили в продажу: Издание Developer Edition рассчитано на разработчиков, но ряд пользовательских программ уже доступен

    19:305

    Panasonic потратит за четыре года более 8 млрд долларов на инвестиции и приобретение других фирм: Panasonic потратит на приобретения других компаний почти 10 млрд долларов

    18:591

    В конфигурацию платформы Huawei HiSilicon Kirin 930 входят ядра Cortex-A53e: SoC Huawei HiSilicon Kirin 930 получила ядра Cortex-A53e

    18:076

    Смартфон ZTE Nubia Z9 Max стал одним из самых быстрых в мире по результатам тестов AnTuTu Benchmark: Такое проворство свойственно не всем представителям новой линейки

    16:353

    Монитор ViewSonic VG2437Smc построен на ЖК-панели MVA и оснащен встроенной web-камерой: ViewSonic VG2437Smc оценен в Европе в 250 евро

    15:456

    Стереогарнитура Microsoft Hoop by Coloud имеет проушины для кабеля: Клипса и проушины помогут наушникам увереннее сидеть в ушах

    15:196

    Начались продажи умных ручек Neo smartpen N2: Ручку Neo smartpen N2 можно купить за $170, выбрав серебристый или темно-серый вариант

    15:1720

    Сетевое хранилище Thecus N5810PRO оснащено пятью портами Gigabit Ethernet и встроенным источником бесперебойного питания: Сетевое хранилище Thecus N5810PRO рассчитано на пять накопителей

    14:308

    В гарнитуру виртуальной реальности OSVR Hacker Dev Kit может быть интегрирована технология Leap Motion: Прием предварительных заказов на HDK и лицевую панель с контроллером Leap Motion начнется в мае

    14:071

    «Лаборатория Касперского» выяснила, что фитнес-браслеты могут использоваться для кражи личных данных: Данная схема работает на устройствах, используюших версию Android 4.3 и новее, а также неавторизованное приложение для синхронизации с фитнес-браслетом

    14:079

    Референсный планшет стоимостью до $100 на процессоре MIPS может работать под управлением Android или Firefox OS: Размер экрана планшета — 9,7 дюйма, разрешение — 1024 x 768 пикселей

    13:208

    Фотонные микросхемы Infinera ePIC-500 и oPIC-100 предназначены для оптоволоконных сетей, построенных по новой модели: Новая модель построения оптоволоконных сетей включает уровни Layer C и Layer T

    12:101

    Samsung SDI и ABB заключили стратегический союз с целью разработки и продвижения микроэлектросетей: Партнеры рассчитывают объединить опыт Samsung в производстве батарей и охват мирового рынка ABB

    10:58

    Представлено семейство звуковых процессоров xCORE-Audio: Процессоры xCORE-Audio поддерживают PCM и DSD

    10:293

    На фото засветился смартфон LG G4, хотя некоторые детали указывают на то, что это может быть иная модель: Появились фото смартфона LG G4

    10:284

    Компания Blu станет новым партнёром Cyanogen: Blu будет выпускать смартфоны с платформой CyanogenMod

    08:00

    Toshiba объединит все исследовательские центры в один : Toshiba создаст из трёх подразделений НИОКР одно

    07:10

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    март
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018