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    6 марта 2015

    Широкоугольные насадки Sony SEL075UWC, SEL057FEC, VCL-ECU2 и VCL-ECF2 доступны для предварительного заказа: Поставки насадок Sony SEL075UWC, SEL057FEC, VCL-ECU2 и VCL-ECF2 производитель обещает начать в мае

    23:587

    Интерес Apple к выпуску автомобиля может увеличить рыночную стоимость компании до 1 трлн долларов в течение года: Аналитики Morgan Stanley подняли верхнюю границу прогнозируемой стоимости акции Apple на 30 долларов

    21:3920

    В семейство TI PCM1865 вошли звуковые АЦП с динамическим диапазоном 110 дБ: Семейство АЦП TI PCM1865 включает шесть моделей

    21:117

    Стали известны характеристики платформ Atom x3 Z8300, x5 Z8500 и x7 Z8700: Платформы Atom x3 Z8300, x5 Z8500 и x7 Z8700 получат четырёхъядерные процессоры

    20:3813

    Gigabyte выпустила две 3D-карты GeForce GTX 960 с удвоенным объёмом памяти: Gigabyte представила карты GV-N960WF2OC-4GD и GV-N960G1 GAMING-4GD

    20:061

    Разрешение датчика изображения Toshiba T4KA7 для мобильных устройств — 20 Мп: Представлен датчик изображения Toshiba T4KA7

    19:581

    Умные часы Pipo C2 стоят всего $35 и могут заменить телефон: Часы Pipo C2 имеют встроенный модем

    19:2816

    Мини-ПК Acer Chromebox CXI-i34GKM и CXI-i38GKM основаны на CPU Intel Core i3-4030U: Acer представила ПК Chromebox CXI-i34GKM и CXI-i38GKM

    11:541

    Основой портативных средств связи LGS Innovations следующего поколения служат однокристальные системы Texas Instruments KeyStone: В конфигурацию однокристальных систем TI KeyStone входит двухъядерный процессор ARM Cortex-A15

    11:432

    Корпус Akasa Euler M для системы типоразмера mini-ITX на CPU Intel Haswell с пассивным охлаждением вмещает до четырех накопителей: Цена Akasa Euler M — $250

    11:2514

    Датчик изображения Toshiba T4KB3 разрешением 13 Мп предназначен для мобильных устройств: В датчик изображения Toshiba T4KB3 интегрировано 8 Кбит однократно программируемой памяти

    09:00

    Портативная акустическая система Divoom Bluetune Bean v2 может помочь фотографам: Портативная акустическая система Divoom Bluetune Bean v2 стоит $25

    09:00

    В семейство Microchip MCP47FEBXX вошли цифро-аналоговые преобразователи со встроенной энергонезависимой памятью и интерфейсом I2C: В семейство Microchip MCP47FEBXX вошли одно- и двухканальные цифро-аналоговые преобразователи в корпусах типа TSSOP с восемью выводами

    08:301

    Сервис Motorola MotoMaker станет доступен повсеместно уже в конце текущего месяца: Motorola запустит международный сервис MotoMaker в этом месяце

    08:302

    Siklu и Sckipio объединили сверхширокополосное беспроводное подключение и технологию G.fast : Технология G.fast позволяет обойтись без прокладки оптического волокна и новых кабелей там, где это невозможно или нежелательно

    08:00

    Fitbit приобретает разработчиков спортивного ПО FitStar: Fitbit приобретает FitStar за 40 млн долларов

    08:00

    Nvidia снова блокирует возможности разгона мобильных видеокарт, на сей раз, на уровне vBIOS: Nvidia всё-таки не хочет, чтобы пользователи разгоняли новые мобильные ускорители

    07:451

    Корпус для ПК SilentiumPC Alea M50 Pure Black с передней панелью из сетки рассчитан на системные платы типоразмера microATX: Корпус для ПК SilentiumPC Alea M50 Pure Black полностью окрашен в черный цвет

    07:30

    Игровая мышь Logitech G303 располагает оптическим датчиком разрешением 12 000 точек на дюйм: Игровая мышь Logitech G303 стоит $70

    07:155

    Широкоугольный объектив Sony FE 28mm f/2 (SEL28F20) оценен производителем в $450: Объектив Sony FE 28mm f/2 (SEL28F20) должен появиться в продаже в мае

    07:002

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