  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    16 марта 2015

    Процессорный охладитель Scythe Kodati Rev. B совместим с процессорами AMD в исполнении AM1: Цена Scythe Kodati Rev. B (каталожный индекс — SCKDT-1100) равна 19,7 евро

    22:105

    Компания SilverStone привезла на CeBIT 2015 корпуса для хранилищ данных: Среди прочих корпусов в экспозиции SilverStone на выставке CeBIT 2015 представлено несколько моделей для хранилищ данных

    22:002

    Новый ноутбук Apple MacBook Pro получил минимальный балл за ремонтопригодность: iFixit выставили новому Apple MacBook Pro минимальный балл

    21:0060

    В корпусе SilverStone Sugo SG13 для плат типоразмера mini-ITX помещается СВО и карты расширения длиной до 267 мм: Корпус SilverStone SG13 предложен в двух разновидностях: SST-SG13B и SST-SG13B-Q

    20:484

    Беспроводные наушники Arctic P324 BT предложены в шести цветовых вариантах: Съемные амбушюры наушников Arctic P324 BT можно мыть

    20:103

    Корпус SilverStone Milo ML06-E является развитием модели SilverStone Milo ML06: О цене и сроках начала продаж корпуса SilverStone Milo ML06-E данных пока нет

    19:40

    Анонсированы продажи комплектов из клавиатуры и мыши Microsoft Designer Bluetooth Desktop: Комплект из клавиатуры и мыши Microsoft Designer Bluetooth Desktop стоит $100

    19:217

    Новые умные часы Samsung выйдут осенью и получат сенсорный безель: Новые умные часы Samsung будут работать под управлением ОС Tizen

    19:0823

    На CeBIT 2015 показан прототип корпуса SilverStone Raven RVZ02: Прототип корпуса SilverStone Raven RVZ02 похож по компоновке на корпус FTZ01

    18:104

    В корпусе SilverStone KL06 системная плата расположена слотами расширения вверх: На передней стенке корпуса SilverStone KL06 установлено два 120-миллиметровых вентилятора

    17:2612

    Сетевая карта Ethernity Networks ACE-NIC с четырьмя портами 10 GbE поддерживает виртуализацию сетевых функций: Основой карты Ethernity Networks ACE-NIC служит потоковый процессор ENET58xx

    16:002

    Ericsson ConsumerLab изучила популярность носимых устройств, контролирующих состояние здоровья: Более трети (36%) заявили, что они хотели бы использовать подобные устройства в будущем

    13:48

    Спецификации 3D-карты Nvidia GeForce GTX Titan X появились накануне анонса: Основой 3D-карты Nvidia GeForce GTX Titan X служит GPU GM200 с 3072 ядрами CUDA

    12:4719

    Samsung собирается сконцентрироваться на топовых смартфонах: Samsung хочет усилить свои позиции в самом верхнем сегменте

    11:299

    xTVNow — микрокомпьютер для «облачного телевидения», рассчитанный на подключение к порту HDMI: Микрокомпьютер xTVNow внешне похож на флэш-накопитель

    11:002

    Метка PakSense XpressPDF Lite в течение 60 дней может записывать значения времени и температуры: Метка PakSense XpressPDF Lite работает при температуре от -25°С до +60°С

    10:444

    Смартфону LG G4 приписывают наличие дисплея размером 5,6 дюйма: Анонс LG G4 ожидается в апреле

    10:1810

    Фото дня: пара 3D-карт Nvidia Quadro M6000: 3D-карты Nvidia Quadro M6000 профессионального сегмента построены на GPU GM200

    10:003

    Платформа MediaTek MT6795 может стать основной смартфона Oppo R7: Смартфон Oppo R7 получит 20-мегапиксельную камеру

    09:202

    В серию блоков питания Huntkey X-Treme вошли модели EN 450, GP 500, GP 550, APFC 600 и APFC 700: В блоках питания Huntkey X-Treme EN 450, GP 500, GP 550, APFC 600 и APFC 700 предусмотрена защита от перегрузки и короткого замыкания

    09:001

    Nanya ищет средства для перехода на новый техпроцесс: Nanya хочет освоить 20-нанометровый техпроцесс для своей продукции

    08:30

    Компьютерный корпус X2 Cube Max изготовлен из алюминиевого сплава: Компьютерный корпус X2 Cube Max вмещает системную плату типоразмера microATX

    08:004

    Смартфон Sony Cosmos будет выделяться своей фронтальной камерой: Смартфон Sony Cosmos получит SoC MediaTek

    07:2011

    Фотогалерея дня: анатомия 3D-карты Nvidia GeForce GTX Titan X : Основой 3D-карты Nvidia GeForce GTX Titan X служит GPU GM200-400

    07:0015

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    март
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018