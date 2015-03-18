  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    18 марта 2015

    Chieftec на CeBIT 2015: компьютерные корпуса, включая шестигранный прототип SJ-06: По предварительным данным, корпус Chieftec SJ-06 будет стоить около $300

    22:106

    Silicon Image SiI9779, первый в мире «процессор порта» superMHL/HDMI 2.0, поддерживает видео 8K с кадровой частотой 60 к/с: Микросхема SiI9779 имеет один вход superMHL и три входа HDMI 2.0

    19:403

    Windows 10 стартует летом 2015 в 190 странах мира: Все пользователи Windows 7, Windows 8.1 и Windows Phone 8.1 смогут бесплатно обновить свою операционную систему до Windows 10

    19:2931

    Toshiba пополняет ассортимент внутренних и внешних жестких дисков Canvio Desk моделями объемом 6 ТБ: Рекомендованная цена Canvio Desk объемом 6 ТБ не зависит от исполнения накопителя и равна $369

    19:194

    Высокая скорость и отсутствие слоев — основные преимущества технологии непрерывной объемной печати Carbon3D CLIP: Важнейшим элементом CLIP является специальное «окно», прозрачное для света и пропускающее кислород

    19:0814

    Двухдисковое сетевое хранилище QNAP TS-251C Turbo NAS оснащено портами USB 3.0 и HDMI: Хранилище QNAP TS-251C Turbo NAS можно использовать для централизованного хранения данных в домашней сети

    18:446

    Xiaomi предоставит владельцам некоторых своих смартфонов возможность заменить ОС на Windows 10: Xiaomi будет сотрудничать с Microsoft, но речи о новых смартфонах пока не идёт

    18:4215

    Стала доступна версия мобильного ПК Acer Chromebook 15 с процессором Core i5-5200U: Ноутбук Acer Chromebook 15 с процессором Core i5 стоит $500

    18:004

    Genitop Research требует от Qualcomm 100 млрд долларов за незаконное использование торговой марки: Genitop Research хочет получить от Qualcomm 100 млрд долларов

    17:204

    Zotac на CeBIT 2015: мини-ПК и 3D-карты: Уменьшение рынка графических карт побуждает Zotac активно развивать линейку мини-ПК

    15:1211

    Intel и Всероссийский Фестиваль науки расширяют сеть центров научно-технического творчества для школьников: STEM-центров в России станет больше

    14:23

    У Cadence и Intel готов эталонный процесс определения характеристик 14-нанометровых библиотек для клиентов Intel Custom Foundry: Intel Custom Foundry предлагает платформу для проектирования на базе 14-нанометрового техпроцесса второго поколения

    14:067

    Новости первого дня GPU Technology Conference 2015 — часть 3 из 3: Глава Nvidia рассказал на GTC о следующем поколении графической архитектуры — Pascal

    13:516

    Super Talent увеличивает объем карт памяти CFast Pro до 256 ГБ: В новых картах памяти Super Talent CFast Pro используется флэш-память типа MLC NAND

    13:054

    Новости первого дня GPU Technology Conference 2015 — часть 2 из 3: В ходе своего ключевого выступления Дженсен Хуанг анонсировал DIGITS и DIGITS DevBox

    12:403

    На CeBIT 2015 показан SSD Plextor M7e типоразмера M.2: Выпустить SSD Plextor M7e на рынок производитель рассчитывает в конце второго квартала

    12:129

    Новости первого дня GPU Technology Conference 2015 — часть 1 из 3: Ключевое событие первого дня GPU Technology Conference 2015 — выступление главы компании Nvidia

    11:442

    Системная плата Supermicro C7Z97-OCE предназначена для высокопроизводительных настольных ПК: Плата Supermicro C7Z97-OCE построена на наборе системной логики Intel Z97 Express

    11:054

    Водоблок EK-FC Titan X предназначен для 3D-карты Nvidia GeForce GTX Titan X: Водоблок EK-FC Titan X устанавливается на 3D-карту Nvidia GeForce GTX Titan X, охлаждая GPU, память и регуляторы напряжения

    10:46

    Технология Sakti3 позволит вдвое увеличить ёмкость обычных литий-ионных аккумуляторов: Dyson инвестирует в Sakti3 15 млн долларов

    09:5824

    Xiaomi поможет компании Li Ning выпустить умные кроссовки : Xiaomi берётся за рынок умной одежды

    09:5812

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    март
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018