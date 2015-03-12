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    12 марта 2015

    Смартфон VAIO Phone в Японии стоит $420: Емкость аккумулятора VAIO Phone равна 2500 мА∙ч

    19:1857

    Смартфон ZTE Nubia Z9: исчезающе тонкие рамки экрана и мощная SoC Snapdragon 810:

    18:5419

    3D-карты Inno3D iChill GeForce GTX 980 и GTX 970 оснащены гибридными системами охлаждения Accelero Hybrid S: Конфигурация iChill Black GeForce GTX 980 включает 2048 ядер CUDA

    18:083

    Одноплатный ПК Cubieboard4 поддерживает дистрибутивы Ubuntu Linaro и Debian: Изделие имеет базовую поддержку видеоядра в системах, отличных от Android

    18:0716

    Подводный бокс Nauticam NA-A7II позволяет камере Sony A7 II погружаться на глубину до 100 м: Подводный бокс Nauticam NA-A7II весит 2,35 кг

    17:288

    Смартфон Karbonn Titanium Mach Two S360 с восьмиядерной SoC оценен в $150: Устройство для необьятного индийского рынка

    16:281

    Китайский клон Apple Watch с расширенными функциями уже можно купить за $59: В отличие от Apple Watch, китайские часы AW08 совместимы со смартфонами с iOS и Android

    16:15100

    На плате для разработчиков Qualcomm DragonBoard 410c установлена однокристальная система Snapdragon 410: Производитель называет плату Qualcomm DragonBoard 410c совместимой с ОС Android и Linux

    15:28

    Севастополь, порт «Крым» и Керчь получат сети 3G и LTE : Современными услугами связи будет обеспечен центр Севастополя и территории порта «Крым» и города Керчь

    15:0437

    Жесткие диски Toshiba AL13SX со скоростью вращения шпинделя 15 000 об/мин оснащены интерфейсом SAS 12 Гбит/с: В серию жестких дисков Toshiba AL13SX вошли модели объемом 300, 450 и 600 ГБ

    14:589

    Samsung увеличит объёмы производства смартфонов Galaxy S6: Samsung выпустит больше смартфонов Galaxy S6, чем планировалось

    13:438

    Твердотельные накопители Mushkin ECO2 основаны на контроллере SandForce SF-2200: Твердотельные накопители Mushkin ECO2 стоят от $40

    13:4212

    LG Electronics использует webOS в дисплеях для информирующих систем: Решение использовать webOS было принято с учетом успешного опыта в случае с умными телевизорами

    13:211

    Google открыла интернет-магазин Google Store, в котором представлены различные мобильные устройства: Все устройства, которые были в ассортименте магазина Google Play, перекочевали на новый портал Google Store

    12:573

    Механическая клавиатура Das Keyboard 4 Professional for Mac оценена в $175: Клавиатура Das Keyboard 4 Professional for Mac распознает любое число одновременно нажатых клавиш

    12:3920

    Лидером рынка умных часов пока остаётся Samsung: За прошлый год в мире было продано около 6,8 млн умных часов

    12:3824

    Samsung хочет построить третью фабрику в Индии: Samsung намерена построить ещё один завод в Индии

    12:09

    Представлена компактная камера Olympus Stylus SH-2 с пятиосевым стабилизатором изображения и 24-кратным зум-объективом: Компактная камера Olympus Stylus SH-2 стоит $400

    12:046

    Обновленный хромбук Google Chromebook Pixel получил два разъема USB Type-C и подешевел: Младшую конфигурацию Google Chromebook Pixel на процессоре Core i5 можно купить примерно за $1000

    11:0637

    Сердцем смартфона Samsung Galaxy Win 2 служит SoC Snapdragon 410: Смартфон Samsung Galaxy Win 2 стоит $230

    10:575

    Смартфон Nexus 5 окончательно исчез из ассортимента Google Play: Google больше не продаёт смартфон Nexus 5

    10:447

    Начались продажи карт памяти Lexar Professional 3400x CFast 2.0 объемом до 256 ГБ: Цена карты памяти Lexar Professional 3400x CFast 2.0 объемом 256 ГБ примерно равна $1370

    10:337

    Часы Motorola Moto 360 появились в сервисе Moto Maker: Moto Maker теперь позволяет настроить внешний вид часов Moto 360

    08:304

    TI выпускает первый в отрасли полностью программируемый чипсет MEMS для сверхкомпактных анализаторов в ближней инфракрасной области: Новый чипсет TI DLP включает прибор MEMS DLP2010NIR, контроллер DLPC150 и контроллер питания DLPA2005

    08:0018

    LaCie наделила новый внешний накопитель Porsche Design портом USB Type-C и не забыла положить в комплект переходник: Новый накопитель LaCie Porsche Design получил порт USB Type-C

    07:4030

    Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A65M не боится ни падений, ни воды: Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A65M помещён в пластиковый корпус

    07:207

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