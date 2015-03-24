  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    24 марта 2015

    В мини-ПК CSQ CSW9 используется SoC Intel Celeron J1900: Наличие ИК-порта пригодится при использовании в домашнем кинотеатре

    21:3813

    Бюджетный смартфон Lenovo K3 Note с экраном диагональю 5,5 дюйма представлен официально: Lenovo K3 Note набирает в бенчмарке AnTuTu 45 888 баллов

    21:1516

    Смартфон HTC One M9 Plus сравнили с моделью One M9: Приводятся габаритные размеры HTC One M9 Plus: 150,9 x 72,5 x 10,15 мм

    20:118

    Устройство Netgear D6400 выполняет функции модема VDSL/ADSL и беспроводного роутера с поддержкой Wi-Fi 802.11ac : Конфигурация Netgear D6400 включает пять портов Gigabit Ethernet и два порта USB 2.0

    18:353

    Начались продажи SSD Kingston HyperX Predator с интерфейсом PCIe: Цены на SSD Kingston HyperX Predator с интерфейсом PCIe стартуют с отметки $230 за модель объемом 240 ГБ

    18:1418

    Asus готовит к выпуску хромбук C201 на платформе Rockchip: В основе аппаратной платформы Asus C201 — SoC Rockchip RK3288-C

    16:154

    HYT H3 — очень необычные гидромеханические наручные часы стоимостью 290 000 долларов: Гидромеханические часы HYT H3 используют жидкость для отображения времени

    15:5761

    Смартфон Sony Xperia J1 Compact анонсирован в Японии: Sony Xperia J1 Compact является аналогом моделей Xperia A2 и Xperia Z1 Compact

    15:5520

    В 2015 году прогнозируется сокращение объемов контрактного производства электроники в России на 30%: Рынок контрактного производства электроники в РФ в 2014 году приблизился к четверти миллиарда долларов

    15:12

    Смартфон Xiaomi под кодовым именем Ferrari оснастят SoC Snapdragon 615: Смартфон Xiaomi Ferrari получит дисплей Full HD

    15:006

    Телеконференция «Встраиваемые компьютеры Advantech, обзор новинок и флагманов 2015 года» состоится 27 марта: На телеконференции вы узнаете, что актуального и интересного может предложить Advantech в этом году

    14:44

    Icy Dock ExpressCage MB322SP-B превращает отсек типоразмера 5,25 дюйма в отсек типоразмера 3,5 дюйма и два отсека типоразмера 2,5 дюйма: Отсеки типоразмера 2,5 дюйма в Icy Dock ExpressCage MB322SP-B поддерживают горячую замену накопителей

    14:047

    Barebone-комплекты MSI Cubi стали доступны для заказа по цене от 150 до 280 долларов: Мини-ПК MSI Cubi доступен в модификации с процессором Intel Core i3-5005U

    13:398

    Новая модель умного телевизора Xiaomi Mi TV 2 оснащена панелью Full HD и оценена в $320: Новый телевизор Xiaomi Mi TV 2 получил экран Full HD и SoC MStar 6A908

    13:2111

    Rambus разработает для IBM IP-ядро высокоскоростного интерфейса памяти: Rambus и IBM заключили два соглашения, одно из которых предусматривает лицензирование патентов, принадлежащих Rambus

    13:2011

    Микросхемы цифровых тюнеров Silicon Labs Si2144 и Si2124 предназначены для абонентских приставок: Для микросхем цифровых тюнеров Silicon Labs Si2144 и Si2124 характерны маленькие размеры и высокая степень интеграции

    13:091

    Беспроводная мышь Logitech MX Master оснащена датчиком Darkfield: Беспроводная мышь Logitech MX Master стоит $100

    13:039

    «Безрамочный» смартфон Oppo засветился на видео: Смартфон Oppo «без рамок» стал героем видеоролика

    12:1827

    Предложения Минкомсвязи по плану импортозамещения были поддержаны представителями ИТ-индустрии: В ходе встречи состоялось обсуждение мер поддержки российского программного обеспечения

    12:00

    Toshiba выпускает встраиваемые модули флэш-памяти eMMC 5.1 объемом до 128 ГБ: В новых модулях добавлена поддержка двух опциональных возможностей eMMC 5.1

    11:547

    Набор модулей памяти Corsair Dominator Platinum DDR4-3400 Limited Edition Orange оценен производителем в $1000: В набор Corsair Dominator Platinum DDR4-3400 Limited Edition Orange вошло четыре модуля памяти объемом по 4 ГБ

    10:546

    Zebra называет ZQ510 и ZQ520 наиболее защищенными мобильными принтерами: Степень защиты принтеров серии Zebra ZQ500 — IP54, в специальном чехле — IP65

    09:005

    Яркость жидкокристаллических панелей Kyocera T-57152GD042H-LW-AAN и T-55923GD050J-LW-ABN размером 4,2 и 5 дюйма равна 700 и 800 кд/м²: Жидкокристаллические панели Kyocera T-57152GD042H-LW-AAN и T-55923GD050J-LW-ABN предназначены для оборудования, работающего под открытым небом

    08:003

    Magic Leap опубликовала первое видео, демонстрирующее возможности её технологии дополненной реальности: Технология Magic Leap похожа на Microsoft HoloLens

    07:3011

    Китайские компании также намерены выпустить свои автономные автомобили: Китайские компании нацелены на рынок беспилотных авто

    07:1011

    NeoPhotonics покажет работу группового коммутатора 16x16, образованного каскадным включением четырех коммутаторов 4x16: Модульные групповые коммутаторы NeoPhotonics 4x16 не требуют установки оптических усилителей

    07:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    март
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018