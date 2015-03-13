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    13 марта 2015

    Компьютерный корпус Anidees AI-7m рассчитан на платы типоразмера microATX: На передней стенке Anidees AI-7m установлен 200-миллиметровый вентилятор

    20:0013

    Intel уже не рассчитывает выручить в этом квартале 13,7 млрд долларов: Intel снижает прогноз по выручке в первом квартале 2015 года с 13,7 до 12,8 млрд долларов

    18:5213

    Линейка консольных серверов ZPE Systems NodeGrid Serial Console включает модели с 16, 32, 48 и 96 последовательными портами: Продажи консольных серверов NodeGrid Serial Console Server начнутся летом этого года

    16:567

    Настольная подставка SilverStone ARM Three (SST-ARM31BS) рассчитана на три монитора: Рекомендуемая цена подставки SilverStone ARM Three (SST-ARM31BS) — $160

    15:259

    Карточка памяти Eyefi Mobi Pro объемом 32 ГБ поддерживает Wi-Fi: Карточка памяти Eyefi Mobi Pro позволяет выборочно переносить файлы в форматах RAW и JPEG

    14:5413

    Samsung Galaxy S6 Edge — технологии ради технологий?: На эту тему мы побеседуем в пятницу в 19:00 в прямом эфире с компанией Samsung

    14:00157

    Обновлённые ультрабуки Apple MacBook Air легко разбираются, но заработали у iFixit всего по 4 балла: Обновлённые ультрабуки Apple MacBook Air попали в руки iFixit

    12:1078

    Конструкция процессорного охладителя SilentiumPC Spartan PRO-B HE924 включает четыре тепловые трубки, контактирующие с процессором: Высота процессорного охладителя SilentiumPC Spartan PRO-B HE924 равна 135 мм

    10:003

    Стали известны подробности о платформах Huawei HiSilicon Kirin 940 и Kirin 950: SoC Huawei HiSilicon Kirin 940 и Kirin 950 получат ядра Cortex-A72

    09:306

    Размер экрана монитора NEC MultiSync E905 — 90 дюймов: Монитор NEC MultiSync E905 предназначен для конференц-залов

    09:0032

    Стали известны цены на все модели смартфонов Asus ZenFone 2. За старшую версию просят $275: Названы цены смартфонов Asus ZenFone 2

    08:206

    Корпус Raidmax Narwhal вмещает платы типоразмера ATX: К особенностям корпуса Raidmax Narwhal можно небольшое окно в боковой панели

    08:00

    По новым данным, смартфон Samsung Galaxy S6 Active будет почти полной копией модели Galaxy S6, но получит более ёмкую АКБ: Смартфон Samsung Galaxy S6 Active оснастят дисплеем WQHD

    07:4069

    Бюджетный планшет Samsung SM-T561 будет основан на однокристальной системе Spreadtrum SC8830: Бюджетный планшет Samsung SM-T561 получит 1,5 ГБ ОЗУ

    07:109

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