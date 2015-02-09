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    9 февраля 2015

    Google приобрела сервис Odysee: Сервис Odysse будет функционировать только до 23 февраля

    20:303

    Смартфон LG Y70 замечен в базе данных Zauba: Европейский вариант LG Y70 будет иметь обозначение LG-H420

    20:114

    HTC выпустит планшет под собственным брендом, основанный на модели Nexus 9: HTC намерена выпустить свой вариант Nexus 9

    20:0521

    Новым президентом штаб-квартиры Samsung Electronics по странам СНГ стал Ким Ы Так: -н Ким Ы Так пришел в компанию в 1982 году, он работал в различных офисах в Европе и Корее

    19:443

    Основой 3D-карт AMD Radeon R9 380X и R9 380 послужит GPU Grenada: Действительно новым GPU в серии R9 300 будет Fiji

    18:1527

    TSMC инвестирует в расширение производства 15,9 млрд долларов: TSMC собирается построить новые фабрики

    17:572

    Оснащение системных плат Biostar Gaming Z97X и Z97W включает порты USB 3.1 : В оформлении системных плат Biostar Gaming Z97X и Z97W доминирует черный цвет

    17:5521

    Elsa представила пару новых 3D-карт GeForce GTX 960: Elsa анонсировала карты GeForce GTX 960 2GB S.A.C

    17:26

    Alibaba инвестирует в Meizu 590 млн долларов: Meizu получает почти 600 млн долларов инвестиций

    17:052

    Датчик цветовой температуры и интенсивности света ams TCS3490 предназначен для мобильных устройств: В датчике ams TCS3490 интегрировано четыре независимых АЦП

    16:1211

    Asus готовится представить умные часы VivoWatch на платформе Microsoft: ZenWatch не останутся единственными умными часами компании

    15:595

    Интерес русскоязычных разработчиков к инициативе MediaTek Labs резко возрос:

    14:321

    Российские студенты могут победить в международном финале конкурса Imagine Cup 2015:

    14:17

    Samsung приписывают намерение выпустить изящные умные часы с ОС Tizen и беспроводной зарядкой: Новые умные часы Samsung будут иметь круглый корпус с вращающимся ободком

    14:06108

    Intel представила новых вице-президентов : Компания Intel объявила о том, что совет директоров принял решение о повышении в должности пяти корпоративных вице-президентов

    13:52

    Компания Fujitsu представила серверы Primergy RX2530 M1 и BX2580 M1 : К общим чертам серверов Fujitsu Primergy RX2530 M1 и BX2580 M1 можно отнести использование процессоров Intel Xeon E5-2600 v3

    13:25

    ARM покупает разработчика ПО Offspark: Покупка Offspark продиктована желанием ARM развивать платформу mbed

    12:35

    Positive Technologies рассказала о перехвате трафика мобильного Интернета: Исследователи Positive Technologies обнаружили уязвимости в инфраструктуре сетей мобильной связи, которые позволяют перехватывать GPRS-трафик

    12:28

    EK Water Blocks выпускает водоблоки EK-MOSFET MSI X99 Gaming и EK-MOSFET MSI X99 MPower для системных плат MSI X99S SLI Plus, Gaming и MPower: Основания водоблоков EK-MOSFET MSI X99 изготовлены из меди и никелированы

    11:42

    Рынок цифровых камер продолжает сокращаться: в 2014 году поставки уменьшились почти на треть: Доля камер со сменными объективами в 2014 году увеличилась до 31,9% общего объема поставок

    09:004

    Против Apple подан второй коллективный иск за обманную рекламу объемов памяти iDevice: Покупатель iPhone, iPad, iPod получает устройство с существенно меньшим объемом памяти, чем тот, на который он рассчитывает

    08:309

    Детали из стеклоподобного материала Corning Project Phire очень сложно поцарапать или разбить: Стекла Gorilla Glass нескольких поколений используются в огромном количестве устройств

    08:30142

    Sharp может избавиться от производства малых и средних панелей для смартфонов: Уже в этом году Sharp начнёт выпус панелей для смартфонов разрешением 4K

    08:10

    По мнению Intel, отказ от дальнейшего сотрудничества серьезно повредил бы Apple : У Apple нет выбора, если в компании не хотят потерять в производительности компьютеров

    08:003

    Apple патентует дактилоскопическую идентификацию с помощью датчика, встроенного в экран электронного устройства: В заявке описано несколько способ интеграции датчика

    08:0055

    iocean готовит новый тонкий металлический смартфон: iocean пополнит свой ассортимент тонким смартфоном

    07:457

    Высокий суд Дели пока не вынес решения касательно Xiaomi, но разрешил продавать часть аппаратов до 18 марта: Судебное дело Xiaomi в Индии пока не решён

    07:20

    На выставке CP+ будет показан прототип компактной камеры Canon PowerShot G3 X с дюймовым датчиком и объективом с 25-кратным зумом: Серия Canon PowerShot G была открыта в 2000 году

    03:0518

    Зеркальные камеры Canon EOS 760D и 750D поддерживают Wi-Fi и NFC: Продажи новых камер серии EOS должны стартовать в конце апреля

    02:3014

    В компактной камере Canon PowerShot ELPH 350 HS используется датчик изображения типа CMOS разрешением 20,2 Мп: Продажи PowerShot ELPH 350 HS должны начаться в апреле по цене $210

    01:5211

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