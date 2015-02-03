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    3 февраля 2015

    Обжимные фитинги EK-ACF предложены в 32 вариантах: Внутренняя часть фитинга EK-ACF вкручивается с помощью шестигранного ключа

    20:3321

    По данным Canalys, рынок планшетов сокращается быстрее, чем рынок ПК: По подсчетам Canalys, рынок планшетов в прошлом квартале сократился на 12% по сравнению с тем же кварталом 2013 года

    19:585

    Названы цена и срок начала продаж камеры Olympus OM-D E-M5 II: Минимальная выдержка, на которую способен затвор камеры Olympus OM-D E-M5 II, равна 1/16000 с

    19:3313

    Sony Online Entertainment превращается в Daybreak Game Company : Daybreak Game Company будет разрабатывать игры для разных платформ

    19:202

    В семидюймовых сенсорных дисплеях Kyocera TCG070WVLR-117 и TCG070WVLR-118 применена технология On-Cell : Дисплеи Kyocera TCG070WVLR-117 и TCG070WVLR-118 имеют разрешение WVGA

    19:136

    Флэшка Toshiba Encrypted USB Flash Drive потребует ввода пароля еще до подключения к ПК: Доплата за безопасность впечатляет

    17:4316

    Разрешение монитора с вогнутым экраном Samsung S34E790CN — 3440 х 1440 пикселей: Монитор Samsung S34E790CN характеризуется временем реакции пикселя 4 мс

    17:3826

    Представлены модули памяти Apacer Blade DDR4: В серию Apacer Blade DDR4 вошли модули объемом 4 и 8 ГБ

    17:303

    Apple оборудует фирменные магазины сейфами для хранения «золотых» модификаций часов Watch: Золотые часы Apple Watch будут храниться в специальных сейфах

    16:5093

    Утилита Ampere показывает ток заряда и разряда аккумулятора смартфона: Для работы потребуется ОС Android 5.0

    16:462

    Доступ к технологии Nvidia GRID vGPU в VMware Horizon 6 и vSphere 6 обеспечивает новые графические возможности для виртуализации рабочих столов: Компании смогут разворачивать масштабируемые системы виртуализированной 3D-графики на базе Nvidia GRID vGPU

    16:149

    На территории фабрики GT Advanced Technologies компания Apple построит центр обработки данных стоимостью 2 млрд долларов: Apple построит новый ЦОД в Аризоне

    16:149

    Смартфон Saygus V2 доступен для предзаказа по цене $550: Смартфон Saygus V² можно заказать за $550

    15:599

    Специалисты из университета Мичигана используют кевлар для повышения безопасности литиевых аккумуляторов: По словам ученых, разработкой уже заинтересовались десятки компаний, запросив образцы материала

    14:574

    Появились предварительные данные о стоимости смартфонов Samsung Galaxy S6 и Galaxy S Edge в Европе: Минимальная цена Samsung Galaxy S6 — 749 евро, Galasy S Edge — 849 евро

    14:2541

    Toshiba укрепляет свои позиции в сегменте интернета вещей: Изменения вступят в силу со следующего финансового года, который стартует 1 апреля 2015

    14:19

    Водоблок EK-FC980 GTX TF5 предназначен для 3D-карт MSI GTX 980 Gaming 4G: Основание водоблока EK-FC980 GTX TF5 изготовлено из меди

    14:12

    По данным IDC, рынок планшетов в четвертом квартале 2014 года сократился по сравнению с тем же кварталом 2013 года: В четвертом квартале 2014 года было отгружено 76,1 млн планшетов и гибридных компьютеров

    13:28

    Xiaomi решила заняться беспилотными летательными аппаратами: Xiaomi хочет выпустить свой квадрокоптер

    13:238

    Google вернула в продажу смартфон Nexus 5 : Смартфон Nexus 5 снова можно купить

    13:0522

    Смартфон Huawei C199S построен на SoC Qualcomm Snapdragon 615: Huawei C199S оснащен экраном диагональю 5,5 дюйма и оценен в $370

    12:50

    По оценке представителей отрасли, в этом квартале будет отгружено 50 млн смартфонов Apple iPhone: Ожидается, что доля Азиатско-Тихоокеанского региона в общем объеме продаж Apple продолжит расти

    12:351

    В ноутбуках Origin PC EON17-X и EON15-X используются настольные чипсеты и процессоры: Ноутбук Origin PC EON17-X имеет дисплей размером 17,3 дюйма

    12:0810

    Начались продажи микрокомпьютера Raspberry Pi 2 Model B, в шесть раз превосходящего по производительности своего предшественника: Микрокомпьютер Raspberry Pi 2 Model B стоит $35

    11:3928

    SanDisk выпускает встраиваемые твердотельные накопители и карточки памяти для автомобилей: Новые карточки памяти и встраиваемые накопители SanDisk имеют сертификат AEC-Q100

    11:201

    Появились фото и характеристики смартфона Lenovo Vibe Z3 Pro: Смартфон Lenovo Vibe Z3 Pro получит 4 ГБ ОЗУ

    11:198

    Microsoft также будет использовать платформу Snapdragon 810 в своих смартфонах : Qualcomm уже знает о более чем 60 готовящихся смартфонов с SoC Snapdragon 810

    08:3044

    Второе поколение умных часов Pebble будет кардинально отличаться от всего, что есть на рынке: Pebble реализовала 1 млн своих умных часов

    08:007

    Планшет Micromax Canvas Tab P666 основан на платформе Intel: Планшет Micromax Canvas Tab P666 стоит 180 долларов

    07:155

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