  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    13 января 2015

    Модель Thermaltake Core X1 открыла новую серию корпусов для ПК : Цену Thermaltake Core X1 производитель не приводит

    22:368

    Ассортимент беспроводного оборудования Linksys пополнился маршрутизатором WRT1200AC: Одновременно представлено шасси для двух накопителей WRT Network Storage Bay и антенны с высоким коэффициентом усиления

    22:096

    Процессорный охладитель Cryorig H7 не упирается в радиаторы модулей памяти, какой бы ни была их высота: Продажи Cryorig H7 стартовали вчера по цене $34,5

    20:252

    Sony привезла на CES 2015 металлические умные часы и «модный» браслет: Sony обновила часы SmartWatch 3 и браслет SmartBand SWR10

    20:1830

    MediaTek может работать над однокристальными платформами с 10 или 12 процессорными ядрами: MediaTek хочет увеличить количество ядер в SoC до 10 или 12

    18:5937

    AMD отправила в отставку трёх топ-менеджеров: AMD несколько проредила управляющий состав

    18:343

    Huawei подвела предварительные итоги ушедшего года: Операционная прибыль Huawei в прошлом году составила примерно 5,5 млрд долларов

    17:14

    Судя по всему, компании Pixel Qi больше не существует: Компания Pixel Qi лишилась управляющей верхушки и единственной фабрики

    16:1918

    «Пасковери» представила обновленную линейку программ для поиска паролей с использованием GPU:

    15:281

    Планы Samsung по выпуску памяти GDDR5 позволяют предположить, что 3D-карты Nvidia GeForce GTX 970 и GTX 980 выйдут в вариантах с 8 ГБ памяти: AMD использует память производства Hynix

    15:0721

    Продемонстрирована возможность подключения смартфонов к стыковочным станциям на чипсетах DisplayLink, которая станет широкодоступной в этом году: Подключив смартфон к доку на чипсете DisplayLink, можно превратить его в рабочую станцию

    13:336

    Logitech намерена сконцентрироваться на аксессуарах для мобильных устройств и игровой периферии: Logitech готовит несколько необычных устройств в новом году

    13:086

    Прошедший год принёс MediaTek рекордную выручку: В 2014 году доход MediaTek вырос на 56%

    12:287

    Представлены объективы Samyang 135mm f/2.0 ED UMC и Samyang 135mm T2.2 ED UMC VDSLR Cine: В комплект Samyang 135mm f/2.0 ED UMC и Samyang 135mm T2.2 ED UMC VDSLR Cine входит бленда и крышки

    12:205

    В серию D-Link Ultra AC11 вошли маршрутизаторы Wi-Fi 802.11ac с пропускной способностью до 5,3 Гбит/с: Серия включает маршрутизаторы AC5300 Ultra Wi-Fi Router (DIR-895L/R), AC3200 Ultra Wi-Fi Router (DIR-890L/R) и AC3100 Ultra Wi-Fi Router (DIR-885L/R)

    11:2514

    Моноблок Dell Inspiron 23 в максимальной конфигурации оснащается камерой Intel RealSense 3D Camera: Моноблок Dell Inspiron 23 стоит минимум $1000

    10:5611

    По подсчетам IDC, рынок ПК за год сократился на 2,1%: Лидером рынка ПК является Lenovo

    10:223

    Начались продажи устройств для резервного копирования Sphere 3D RDX QuikStor: Устройство RDX QuikStor поддерживает сменные носители объемом более 2 ТБ

    09:459

    Опубликованы изображения бюджетного смартфона Samsung Galaxy J1: Официальная премьера Samsung Galaxy J1 ожидается 14 января

    09:3036

    Анонсирован 8-дюймовый планшетный компьютер ZTE zPad: ZTE zPad получил четырехъядерный CPU частотой 1,2 ГГц

    08:551

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    январь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018