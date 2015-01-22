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    22 января 2015

    3D-карта Point of View Trooper GTX 960 Ammo разогнана в заводских условиях, а Trooper GTX 960 — нет : 3D-карты Point of View серии Trooper GTX 960 оснащены видеовыходами DisplayPort (х3), DVI-D и HDMI

    22:12

    Надежды, что вне Японии объектив Tamron SP 15-30mm f/2.8 Di VC USD можно будет купить дешевле, не оправдались: Продажи объектива Tamron SP 15-30mm f/2.8 Di VC USD (A012) за пределами Японии начнутся 30 января

    21:4010

    По данным производителя, микроконтроллеры Renesas RL78/I1D имеют минимальное в своем классе энергопотребление: Микроконтроллеры Renesas RL78/I1D предназначены для потребительской и промышленной электроники

    21:226

    Владелец торговой марки Harman Kardon собирается купить две компании за 950 млн долларов: Покупка Symphony Teleca и Red Bend Software призвана укрепить позиции Harman в сегменте решений для «подключенных автомобилей»

    20:43

    Gainward представила три разогнанных варианта 3D-карты GeForce GTX 960, включая два с кулером Phantom: GPU 3D-карты Gainward GeForce GTX 960 Phantom GLH разогнан до 1342 МГц

    19:50

    Компания Sumitomo лицензировала у Universal Display технологию производства OLED: Sumitomo занимается разработкой осветительных приборов на базе P-OLED достаточно давно

    19:26

    Фиолетовый возвращается: Sony представила новый цветовой вариант смартфона Xperia Z3: Он уже знаком владельцам других моделей серии Xperia Z

    19:1043

    Новый флагманский смартфон Microsoft появится летом: Microsoft обновит все смартфоны с Windows Phone 8 до новой ОС

    18:5622

    Ассортимент Palit пополнили разогнанные 3D-карты GTX 960 Super JetStream, GTX 960 JetStream и GTX 960 OC: Конструкция системы охлаждения JetStream включает два вентилятора с большим числом лопастей

    18:52

    MSI представила четыре варианта 3D-карты GeForce GTX 960, два из которых оснащены охладителем Twin Frozr V: Все четыре варианта 3D-карты MSI GeForce GTX 960 с точки зрения конфигурации идентичны

    18:22

    Обе видеокарты Zotac GeForce GTX 960 подверглись заводскому разгону ядра: Zotac представила две карты GeForce GTX 960

    17:52

    SanDisk отчиталась за 2014 финансовый год: Доход SanDisk составил 6,6 млрд долларов

    17:31

    Смартфон Vivo Y27iL управляется 64-битной SoC Qualcomm Snapdragon 410: Цена устройства уже известна

    17:23

    Представлена 3D-карта Nvidia GeForce GTX 960: Рекомендуемая цена Nvidia GeForce GTX 960 примерно равна $200, для России — 14000 рублей

    17:0011

    Розыгрыш геймерской мыши в группе iXBT.com на Facebook!: Осталась ровно неделя до окончания розыгрыша

    16:334

    Сетевое хранилище Synology DiskStation DS2415+ рассчитано на 12 накопителей: В оснащении DS2415+ можно выделить четыре порта USB 3.0 и столько же портов Gigabit Ethernet

    16:279

    В манипуляторе Mouse-Box поместился полноценный мини-ПК: Польский проект приобрел черты готового продукта

    16:1515

    Microsoft HoloLens — революция в сегменте дополненной реальности: Шлем дополненной реальности Microsoft HoloLens основан на каком-то уникальном процессоре

    14:5420

    Экран смартфона Meizu m1 mini будет меньше, чем ожидалось: Появились снимки смартфона Meizu m1 mini

    14:523

    Samsung не будет использовать SoC Qualcomm Snapdragon 810 в смартфоне Galaxy следующего поколения: Комментариев со стороны Qualcomm и Samsung пока нет

    14:3126

    Представлена ОС Microsoft Windows 10: ОС Windows 10 будет доступна как бесплатное обновление операционной системы для пользователей Windows 7, Windows 8.1 и Windows Phone 8.1

    13:5461

    Одна из модификаций смартфона HTC Desire 626 получит 2 ГБ ОЗУ: Смартфон HTC Desire 626 получит SoC MediaTek MT6572

    13:531

    Сетевые хранилища Synology RackStation RS815 и RS815RP+ рассчитаны на стоечный монтаж и вмещают по четыре накопителя: Различие между Synology RackStation RS815+ и RackStation RS815RP+ заключается в том, что вторая модель имеет резервный блок питания

    13:173

    Sharp значительно снизит объёмы производства панелей IGZO : Sharp будет выпускать на 40% меньше панелей IGZO

    12:511

    Смартфоны Google Play edition полностью исчезли из ассортимента поискового гиганта: Смартфоны Google Play edition больше не продаются

    12:338

    Модули памяти Adata DDR4-3333 XPG Z1 Gold Edition удалось разогнать до рекордной частоты 4255 МГц: Основой для рекордной системы послужила системная плата Asus ROG Rampage V Extreme

    12:254

    В прошедшем году Acer реализовала около 4-5 млн смартфонов: Acer намерена в два раза повысить продажи смартфонов в новом году

    12:18

    Microsoft Surface Hub — моноблочный ПК с 84-дюймовым сенсорным экраном 4К: Microsoft Surface Hub предназначен для коллективной работы

    11:5525

    Xerox будет серийно выпускать этикетки с органической памятью Thinfilm Memory: Thinfilm и Xerox стали стратегическими партнерами

    11:371

    Google и Fidelity инвестировали в SpaceX 1 млрд долларов: Google действительно займётся завоеванием космоса при поддержке SpaceX

    08:151

    Появились «живые» фото смартфона HTC One M9: Смартфон HTC One M9 будет очень похож на предшественника

    08:006

    Asus хочет заручиться поддержкой партнёров Xiaomi для развития своего смартфонного бизнеса: Asus намерена сотрудничать с 1more Design и Cheetah Mobile

    07:30

    Версия смартфона BlackBerry Passport Limited Edition Black & Gold не содержит золота: Смартфон BlackBerry Passport Limited Edition Black & Gold будет существовать только в 50 экземплярах

    07:154

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