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    27 января 2015

    Samsung начинает выпуск смартфонов в Индонезии: Китайские компании Oppo и Haier тоже планируют разместить в Индонезии свои производства

    20:54

    Foxconn меняет подход к получению патентов: По количеству полученных в США патентов компания Foxconn в 2014 году оказалась на 18 месте

    20:04

    Dell добавляет в оснащение «самой тонкой и легкой 15-дюймовой рабочей станции» сенсорный дисплей 4К и порт Thunderbolt 2 : Dell Precision M3800 превосходит Apple MacBook Pro по производительности

    19:50100

    Logitech ConferenceCam Connect — портативное решение для видеоконференций : Производитель отмечает высокое разрешение камеры ConferenceCam Connect

    19:2710

    На умный универсальный пульт ДУ NEEO собрано более $800 000 при первоначальной цели $50 000: Изделие состоит из двух компонентов

    19:1616

    Шлем Microsoft HoloLens может быть основан на платформе Intel Cherry Trail: Microsoft может оснастить HoloLens процессором Cherry Trail

    17:3412

    Nvidia пришлось подробно объяснить, почему GeForce GTX 970 не может работать быстро со всеми 4 ГБ памяти: GeForce GTX 970 имеет урезанный кэш

    16:1845

    Microsoft отчиталась за очередной квартал. Продажи смартфонов Lumia выросли, но прибыль от их реализации упала: За прошедший квартал Microsoft получила 26,47 млрд долларов выручки

    16:1010

    Частота GPU видеокарты Colorful iGame GTX960 Ymir-X превышает 1400 МГц: Colorful представила четыре видеокарты GeForce GTX 960

    15:344

    EVGA пополнила ассортимент новыми игровыми мышками линейки Torq: EVGA выпустила мышки Torq X5 и X3

    14:494

    Сетевые хранилища Asustor AS5008T и AS5108T рассчитаны на восемь накопителей, AS5010T и AS5110T — на десять: К достоинствам хранилищ с сетевым подключением AS5008T, AS5010T, AS5108T и AS5110T производитель относит наличие четырех портов Gigabit Ethernet

    14:1014

    Стали известны характеристики APU AMD A10-8850K, который возглавит линейку Kaveri Refresh: Процессоры AMD Kaveri Refresh получат незначительнную прибавку к частоте

    12:0413

    Производители ноутбуков будут уделять больше внимания 12-дюймовым аппаратам: Производители мобильных ПК хотят увеличить самые маленькие модели ноутбуков

    11:293

    Fujitsu обещает через месяц показать системную плату D3348-B: Системная плата Fujitsu D3348-B построена на чипсете Intel C612

    09:009

    Согласно данным Geekbench, производительность платформы Samsung Exynos 7420 выше, нежели у существующих конкурентов: SoC Samsung Exynos 7420 получилась очень мощной

    08:3050

    Разборка смартфона Meizu m1 note показала, что его шасси весит всего 16 г: В сети появились снимки разобранного смартфона Meizu m1 note

    08:107

    По данным CIRP, на Apple пришлось 50% активаций сотовых телефонов в США в прошлом квартале: Выпуском моделей iPhone 6 и iPhone 6 Plus компания Apple подстегнула спрос на свои смартфоны

    08:002

    На выставке MWC 2015 компания Huawei может анонсировать уменьшенную версию смартфона Mate 7: Huawei может готовить смартфон Mate 7 Compact

    07:452

    Новый флагман THL получит сканер отпечатков пальцев: Смартфон THL 2015 получит металлический корпус

    07:157

    У Parade Technologies готов коммутатор USB Type-C с поддержкой режима DisplayPort Alt Mode: Коммутаторы PS8740 выпускаются в корпусах типа QFN размерами 4 х 6 мм с 40 выводами

    07:0017

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