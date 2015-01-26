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    26 января 2015

    Xiaomi готовит улучшенную версию смартфона Xiaomi Redmi 2S: Улучшенный Xiaomi Redmi 2S получит 2 ГБ ОЗУ

    23:08

    Vivo X5 Max L — потолстевшая модификация самого тонкого смартфона в мире: Смартфон Vivo X5 Max L оснастят платформой MediaTek

    21:359

    На выпуск звукового усилителя Leo, имитирующего ламповое звучание, собрано в четыре раза больше средств, чем было намечено: Чтобы получить Leo, необходимо внести $99

    21:0462

    Серию серверов Supermicro Ultra SuperServers пополнили модели типоразмера 1U и 2U : Новые серверы Supermicro Ultra SuperServers оснащены портами 40G и поддерживают NVMe

    20:342

    Seagate отчиталась за второй квартал 2015 финансового года : По состоянию на конец квартала в распоряжении Seagate находилось примерно 3,3 млрд долларов денежных средств

    20:153

    Сетевой порт платы Biostar TA70U3-LSP защищен от скачков напряжения: Месяцем ранее компания уже рассказала об этой технологии

    18:048

    Гарнитура DigiCare Do использует череп слушателя для передачи сигналов внутреннему уху: Аналогичный принцип используется в Google Glass

    16:2712

    Новая модификация планшета Samsung Galaxy Tab 4 8.0 получит поддержку 64-битных вычислений: Ожидаемо, благодаря смене SoC

    15:0660

    Microsoft готовит новый смартфон, который станет на ступень ниже модели Lumia 830: Устройство получит камеру разрешением 8,7 Мп и 8 ГБ флэш-памяти

    14:5019

    Отгрузка в 2014 году 5 млн 3D-карт позволила Asus сохранить звание крупнейшего поставщика: Компания Gigabyte в 2014 году отгрузила 3,6 млн 3D-карт

    14:403

    В конфигурацию ноутбука Asus N551JQ может входить 3D-камера Intel RealSense: Ноутбук Asus N551JQ комплектуется аккумулятором емкостью 56 Вт•ч

    13:471

    Владельцы Apple iPhone скоро смогут обменять их на смартфоны Xiaomi: Официальные условия программы обмена Apple iPhone на смартфоны Xiaomi пока не опубликованы

    11:3870

    Базовая станция ZTE Pre5G Massive MIMO втрое превзошла существующие по пропускной способности: Конфигурация станции ZTE Pre5G Massive MIMO включает 128 антенн

    10:5911

    Samsung и Apple в 2014 году были крупнейшими в мире потребителями полупроводниковой продукции : Samsung и Apple совместно закупили 17% всей полупроводниковой продукции, выпущенной в 2014 году

    10:362

    Samsung назвали основным поставщиком процессоров для смартфона Apple iPhone следующего поколения: Сумма контракта не называется

    10:211

    Мини-ПК Intel NUC на базе процессора Intel Core i7 пятого поколения появится во втором квартале года: По предварительным данным, в устройстве будет использоваться CPU Core i7-5557U

    08:4511

    HP готовит к выпуску ультрабук-трансформер Spectre 13 x360: HP Spectre 13 x360 получит дисплей разрешением WQHD

    08:252

    Nvidia объясняет медленную работу 3D-карт GeForce GTX 970 с частью памяти компромиссом при проектировании GPU: По словам производителя, снижение производительности является незначительным

    08:0039

    По подсчетам KGI, в прошлом квартале было продано 73 млн смартфонов Apple iPhone: В текущем квартале Apple сможет продать примерно 61,6 млн смартфонов iPhone

    08:0047

    Qualcomm обеспечит Samsung новой модификацией платформы Snapdragon 810: Смартфон Samsung Galaxy S6 всё-таки может получить SoC Qualcomm, но позже

    08:005

    Продажи смартфона Samsung Z1 пока сложно назвать успешными: Samsung намерена производить смартфон Z1 в Индии

    07:305

    Монитор Acer Predator XR341CK получит сверхширокоформатную панель и модуль Nvidia G-sync: Монитор Acer Predator XR341CK сможет похвастаться кадровой частотой 144 Гц

    07:153

    Компьютерные корпуса Deepcool Tristellar и Pentower необычной формы рассчитаны на платы типоразмера mini-ITX: Представлены компьютерные корпуса Deepcool Tristellar и Pentower

    07:0015

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