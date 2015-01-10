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    10 января 2015

    Aiptek показала ProjectorPad P70 — планшетный компьютер со встроенным проектором: Aiptek ProjectorPad P70 способен проецировать на стену изображение диагональю 120 дюймов разрешением 854 х 480 точек

    23:597

    Внешняя звуковая карта Creative Sound Blaster X7 Limited Edition комплектуется блоком питания мощностью 144 Вт: Корпус звуковой платы Sound Blaster X7 Limited Edition окрашен в перламутровый цвет

    23:4524

    Lenovo представила ультрабуки S31 и S41: В Lenovo S31 и S41 используются процессоры Intel Broadwell и дискретные GPU Nvidia

    23:1013

    В умных часах SmartUFO упор сделан на возможности определения местоположения членов семьи: Умные часы SmartUFO представлены на выставке CES 2015

    18:568

    Представлены твердотельные накопители Crucial серий BX100 и MX200: В SSD Crucial BX100 используется контроллер Slicon Motion, в MX200 — Marvell

    17:1625

    Huawei готовит смартфон G628 на восьмиядерной однокристальной системе MediaTek MT6752: Huawei G628 предварительно оценен в $160

    15:266

    Контроллер Etron Technology EJ898 может выдать по USB до 100 Вт: Контроллер Etron Technology EJ898 соответствует спецификации USB PD 2.0, предусматривающей передачу по USB до 100 Вт мощности

    14:5614

    Флэшка Lexar JumpDrive P20 развивает в режиме чтения скорость до 400 МБ/с, в режиме записи — до 270 МБ/с: К достоинствам Lexar JumpDrive P20 можно отнести металлический корпус

    14:3810

    Конкуренция опустит цену дактилоскопических датчиков ниже $5 уже в этом году : Себестоимость дактилоскопического датчика — $3

    14:133

    Скорость чтения SSD Mushkin Hyperion типоразмера M.2 достигает 2,8 ГБ/с: В накопителях используется контроллер Phison PS5007

    13:5524

    Бюджетные планшеты Lenovo Tab 2 A7-10 и Tab 2 A7-30 оценены в $100 и $130 соответственно: Устройства построены на SoC MediaTek MT8382

    13:347

    В концептуальном автомобиле Mercedes-Benz F 015 Luxury in Motion, показанном на CES, установлен экспериментальный модуль Leap Motion Meadowhawk: В автомобиле Mercedes технология Leap Motion дополнена технологией слежения за направлением взгляда

    13:1711

    Процессоры для умных часов Apple Watch будет выпускать Samsung: Процессоры для умных часов Apple Watch будут выпускаться по нормам 28 нм

    09:4978

    Впервые технология Qualcomm SafeSwitch будет доступна для смартфонов, основанных на платформе Snapdragon 810: SoC Snapdragon 810 будет поддерживать технологию Qualcomm SafeSwitch

    09:007

    Блоки питания Thermaltake Toughpower Grand Platinum имеют сертификаты 80 Plus Platinum и модульные кабельные системы: Для повышения надежности в БП Thermaltake Toughpower Grand Platinum используются только японские конденсаторы

    08:005

    AMD представила новый APU A8-7650K стоимостью $105: APU AMD A8-7650K мало отличается от модели A10-7700K

    08:002

    Мониторы Philips и AOC, использующие дисплеи с квантовыми точками, поступят в продажу уже в следующем квартале: Philips и AOC показали мониторы с квантовыми точками

    07:308

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