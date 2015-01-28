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    28 января 2015

    Результаты смартфона HTC One (M9) появились в базе данных теста Geekbench 3.0: Анонс нового флагмана HTC ожидается в феврале

    22:0719

    В следующем квартале Sharp сократит производство панелей для телевизоров на 20%: Первоначально компания Sharp планировала выпустить 8,2 млн панелей для телевизоров в течение финансового года

    21:381

    В 2014 году было отгружено два миллиарда дисплеев для сотовых телефонов : Компании из других стран, выпускающие панели, испытывают ценовое давление со стороны китайских производителей

    21:21

    Появилась новая информация о 3D-картах серии AMD Radeon R9 300: На сайте шведского онлайнового магазина CDON.com замечены 3D-карты R9 380X в исполнении Asus и MSI

    21:013

    Онлайн-магазин HTC заработает в начале февраля: HTC запустит свой онлайн-магазин 4 февраля

    19:55

    По мнению Gartner, до 2018 года на появление доминирующей платформы IoT можно не рассчитывать : Построением фирменных экосистем IoT активно занимаются многие компании, но согласованного набора моделей внедрения и применения IoT нет

    19:42

    Смартфон HTC Desire 526G+ получил небольшой экран, но это не сказалось на его габаритах и массе: Смартфон HTC Desire 526G+ стоит $170

    19:414

    По оценке Digitimes Research, южнокорейские производители в этом году нарастят мощности по выпуску панелей AMOLED на 36%: В 2015 году Samsung будет фокусироваться на освоении выпуска гибких дисплеев AMOLED

    19:22

    Universal Display и LG Display подписали долгосрочное соглашение о лицензировании патентов и поставке материалов для OLED: Соглашение между Universal Display и LG Display будет действовать до 31 декабря 2022 года

    19:174

    Популярным дистрибутивам на базе Linux угрожает новая уязвимость GHOST:

    19:121

    Sony планирует сократить еще 1000 сотрудников подразделения по выпуску смартфонов: Ожидается, что официально о сокращении будет объявлено 4 февраля

    18:303

    LG Display увеличила чистую прибыль более чем в пять раз: LG Display отчиталась о квартальных и годовых финансовых результатах

    18:17

    Ассортимент SilentiumPC пополнил блок питания Supremo M1 Gold мощностью 550 Вт с комбинированной кабельной системой : Блок питания SilentiumPC Supremo M1 Gold мощностью 550 Вт стоит $76,5

    18:05

    Samsung намерена увеличить объёмы производства памяти DRAM: Производители памяти DRAM считают, что нынешний год будет стабильным для этого сегмента

    17:53

    Смартфон Meizu m1 note теперь доступен и в модификации с платформой Qualcomm, но только в Китае: Meizu впервые стала использовать платформы Qualcomm

    17:011

    Meizu m1 — смартфон с платформой MediaTek MT6732, 13-мегапиксельной камерой Samsung и стоимостью $110: Смартфон Meizu m1 оснастили 1 ГБ ОЗУ

    16:235

    Для 3D-карт серии AMD Radeon Rx 400 выбрано условное наименование Arctic Islands: Ожидается, что GPU Arctic Islands будут выпускаться по нормам 16 или 14 нм

    15:585

    QLogic и Broadcom первыми готовы показать сетевое оборудование, совместимое с 25 GbE и 100 GbE: Платформа включает коммутаторы Broadcom StrataXGS Tomahawk и контроллеры QLogic cLOM8514

    15:47

    Nvidia обещает частично исправить «ошибку памяти GeForce GTX 970» обновлением драйверов: Полностью скомпенсировать программным путем нехватку аппаратных ресурсов невозможно в принципе

    13:0025

    Серию вентиляторов Cooler Master Silencio FP 120 открыли модели со степенью защиты IP6X: Продажи вентиляторов Cooler Master Silencio FP 120 стартуют в феврале

    12:2712

    Apple отчиталась о рекордной выручке и рекордных продажах смартфонов iPhone: За прошлый квартал Apple реализовала 74,5 млн смартфонов

    11:30175

    Производители чипсетов для смартфонов вступают в борьбу на рынке решений для носимой электроники и периферийных устройств для смартфонов: Компании Qualcomm и MediaTek представили SoC со встроенной поддержкой беспроводной зарядки

    09:001

    Innolux и Sennheiser поделились своими разработками, предназначенными для смартфона Project Ara: Sennheiser готовит усилитель класса G для смартфона Project Ara

    08:3039

    По прогнозу Gartner, в 2020 году в мире будет четверть миллиарда «подключенных автомобилей», которые сформируют крупный сегмент IoT: Одним из стимулов к развитию автомобильного сегмента IoT является растущий объем потребления цифрового контента

    08:00

    Dropcam запускает программу «обмена» старых камер на новые : Dropcam бесплатно подарит пользователям старых камер новую модель

    08:007

    IBM опровергает слухи о массовых увольнениях: В течение нескольких лет IBM плавно проводит трансформацию бизнеса

    07:35

    IBM намерена уволить более 100 000 сотрудников: IBM сократит свой штат на четверть

    07:304

    MediaTek попытается завоевать рынок США: MediaTek открыла офис в США с целью активного продвижения своей продукции

    07:00

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