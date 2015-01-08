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    8 января 2015

    Представлен внешний накопитель Toshiba Canvio Connect II объемом до 3 ТБ: К достоинствам Canvio Connect II производитель относит наличие датчика ударов

    20:442

    ThinkPad Stack — Lenovo предлагает уменьшить число проводов и блоков питания при подключении к ноутбуку внешних устройств: Компоненты модульной системы расширения Lenovo ThinkPad Stack подключаются друг к другу

    19:5214

    Создатели монитора Lenovo ThinkVision X24 отказались от задней крышки, уменьшив толщину экрана до 7,5 мм: В продаже ThinkVision X24 появится в апреле и будет стоить $249

    19:0727

    Отгрузка 100-миллионного компьютера ThinkPad отмечена обновлением сверхлегкого 14-дюймового ультрабука Lenovo ThinkPad X1 Carbon: Цены на ультрабуки ThinkPad X1 Carbon третьего поколения начинаются с $1249

    18:439

    Мониторы HP Z34c, HP ENVY 34c, HP EliteDisplay S270c и HP Pavilion 27c имеют изогнутые экраны: HP начинает продажи мониторов с изогнутыми экранами

    18:2010

    Aorus X5 — ноутбук с дисплеем 4K и двумя видеокартами GeForce GTX 965M: Ноутбук Aorus X5 будет стоить минимум 2300 долларов

    18:156

    Мини-ПК Zotac PI330 pico и PA330 pico обзавелись новыми процессорами и портом Mini DisplayPort: Мини-ПК Zotac PI330 pico и PA330 pico получили порт USB 3.0

    17:19

    HP обновляет мобильные рабочие станции ZBook 14 и ZBook 15, оснащая их процессорами Intel Broadwell : Новые мобильные рабочие станции HP ZBook получили новые процессоры

    16:071

    Разрешение мониторов HP Z27s и HP Z24s — 4K, монитора HP Z27q — 5K : Мониторы HP Z27s, HP Z24s и HP Z27q способны отображать 1,07 млрд цветов

    15:3114

    LG продемонстрировала смартфон с дисплеем P-OLED, загнутым на обе грани устройства: У LG уже готов пластиковый экран OLED с загнутыми краями

    15:129

    Представлен монитор виртуальной реальности HP Zvr: Появление HP Zvr в продаже ожидается весной

    15:0810

    Rockchip привезла на CES 2015 новые платформы: RK3368 и SoFIA 3G-R: Платформы Rockchip RK3368 и SoFIA 3G-R поддерживают Android 5.0

    14:456

    Графический процессор 3D-карты EVGA GeForce GTX 970 SSC ACX 2.0 разгоняется до 1342 МГц: 3D-карта EVGA GeForce GTX 970 SSC оснащена охладителем ACX 2.0

    14:204

    Смартфоны Brikk Lux iPhone 6 Diamond Select и Brikk Lux iPhone 6 Plus Diamond Select украшены бриллиантами : Смартфоны Brikk Lux iPhone 6 Diamond Select и Brikk Lux iPhone 6 Plus Diamond Select доступны в 12 вариантах

    13:2744

    Allwinner представила 64-разрядную четырёхъядерную платформу A64 стоимостью $5: Платформа Allwinner A64 предназначена для планшетов

    13:212

    MediaTek MT2601 — новая платформа для умных часов с Android Wear: Платформа MediaTek MT2601 получила два процессорных ядра Cortex-A7

    12:58

    Годовая прибыль Samsung сократилась впервые за три года: По предварительной оценке Samsung, операционная прибыль компании в 2014 году составит примерно 22,6 млрд долларов

    12:3325

    Intel представила микро-ПК HDMI Compute Stick, который работает под управлением Windows 8.1 или Linux: Главное отличие устройства заключается в том, что оно работает под управлением операционной системы Windows 8.1

    11:3558

    Даже утеря или поломка флэшки Kingston Digital DataTraveler Locker+ G3 не влечет за собой утрату данных: Накопитель Kingston DataTraveler Locker+ G3 оснащен интерфейсом USB 3.0

    10:4823

    В стыковочной станции Lenovo UltraDock используется чипсет DisplayLink DL-5900, поддерживающий разрешение 3840 x 2160 пикселей: Стыковочная станция Lenovo UltraDock демонстрируется на CES 2015

    10:301

    Kingston Digital выпускает карточки памяти microSD UHS-I Speed Class 3 для любителей физической активности: Карточки памяти Kingston Digital microSD UHS-I Speed Class 3 подходят для съемки видео 4K

    09:47

    Стыковочная станция Toshiba Dynadock 4K оснащена видеовыходами HDMI, DisplayPort и VGA: Стыковочная станция Toshiba Dynadock 4K стоит $200

    09:273

    Смартфону Oppo U3 приписывают камеру с 4-кратным оптическим зумом и корпус толщиной всего 9 мм: Сматфон Oppo U3 получит огромный дисплей

    09:009

    Чехол Kensington KeyFolio Thin X3 Plus для планшетов iPad Air 2 оснащен клавиатурой и аккумулятором емкостью 4500 мА∙ч: KeyFolio Thin X3 Plus для iPad Air 2 стоит $120

    08:528

    «Умные» часы LG с платформой webOS могут задержаться до следующего года: LG может представить умные часы с webOS уже на выставке MWC 2015

    08:405

    ON Semiconductor представила свой вариант датчиков изображения типа CMOS с объемной компоновкой: Объемная компоновка позволяет улучшить показатели датчиков изображения

    08:30

    LG разработала для Audi специальные «умные» часы, и они работают на платформе webOS (Обновлено): LG создала дл Audi эксклюзивные умные часы

    08:155

    Каталог корпусов для ПК SilverStone пополнился моделью Kublai KL05: Корпус SilverStone Kublai KL05 предложен в двух вариантах

    08:00

    Фотогалерея дня: смартфон Saygus V² : Смартфон Saygus V² получит кевларовую заднюю панель

    07:404

    MediaTek MT8507 — первая однокристальная система, поддерживающая Google Cast for audio: В MediaTek MT8507 интегрирован процессор ARM Cortex-A7 с блоком вычислений с плавающей запятой

    07:30

    «Перьевой дисплей» Wacom Cintiq 27QHD оснащается экраном разрешением 2560 х 1440 точек: Планшет Wacom Cintiq 27QHD стоит $2500

    07:154

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