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    3 января 2015

    Смартфон Archos 50C Helium 4G построен на 64-разрядной SoC MediaTek MT6732: Диагональ экрана Archos 50C Helium 4G — 5 дюймов

    14:545

    Shuttle X50 V4 — защищенный компьютер моноблочной компоновки для коммерческого применения: В Shuttle X50 V4 используется двухъядерный CPU Intel Celeron 2957U

    14:2514

    Появились новые изображения смартфона Nokia C1: Премьера Nokia C1 ожидается в ближайшие месяцы

    13:5229

    В базе данных GPU-Z замечена 3D-карта Nvidia Quadro M6000: Основой Quadro M6000 служит графический процессор Nvidia GM200

    12:27

    Nvidia не будет использовать GPU Maxwell в ускорителях для суперкомпьютеров: В 2016 году Nvidia рассчитывает представить архитектуру Pascal

    12:1010

    WD обещает показать на Storage Visions 2015 самый быстрый в мире гибридный накопитель объемом 4 ТБ: На выставке Storage Visions 2015 гибридные накопители WD будут подключены к системным платам производства ASRock и Gigabyte

    11:327

    Расследование регуляторов Тайваня показало, что смартфоны крупнейших компаний не шпионят за владельцами: Комиссия Тайваня не нашла нарушений законодательства у 12 крупнейших производителей смартфонов

    09:0018

    Планшет Onda V919 3G Air получил дисплей разрешением 2048 х 1536 точек, металлический корпус и две операционные системы: Планшет Onda V919 3G Air стоит $200

    08:3068

    Планшеты Archos70 Helium 4G, 80b Helium 4G и 101 Helium 4G основаны на платформе MediaTek MT8732: Планшеты Archos70 Helium 4G, 80b Helium 4G и 101 Helium 4G позволяют совершать голосовые вызовы

    08:004

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