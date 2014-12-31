  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    31 декабря 2014

    Одновременно с 3D-картой Nvidia GeForce GTX 960 может быть представлена немного более производительная и дорогая модель: Диапазон цены GeForce GTX 960 был ранее обозначен как $249-299

    21:24

    На выставку CES 2015 компания LG привезёт новые мониторы 34UM67 и 34UC87M: Монитор LG 34UM67 станет одним из первых с поддержкой технологии FreeSync

    17:507

    В 2014 году в Минкомсвязи России обратилось за льготами рекордное количество ИТ-компаний: Среднегодовая норма аккредитаций предыдущих лет в 2014 году превышена более чем в четыре раза

    16:07

    Почтовые отправления в России переводят в электронный вид : Через три года электронные письма станут таким же традиционным способом отправки почтовой корреспонденции, как и письмо в конверте сегодня

    15:3716

    С наступающим Новым годом!: iXBT.com желает вам крепкого здоровья, хорошего настроения, энергии, целеустремленности и удачи!

    11:5531

    Производство памяти DRAM в 2015 году будет расти за счет микросхем для серверов: Значительное увеличение объема выпуска чипов DRAM ожидается во второй половине 2015 года

    10:563

    Бюджетные смартфоны с Windows Phone всё также остаются наиболее популярными в своём сегменте: За прошедший месяц ситуация на рынке ОС Windows Phone не изменилась

    10:0020

    Камера безопасности Lenovo Cloud Camera располагает слотом для карт microSD: Камера безопасности Lenovo Cloud Camera записывает видео 720p

    09:003

    BOE инвестирует 3,53 млрд долларов в новую фабрику 6G, на которой можно будет выпускать панели типа AMOLED: Новое предприятие будет построено в Китае юго-западнее города Чэнду

    08:006

    Планшетный ПК HP Pro Tablet 408 комплектуется стилусом: Планшет HP Pro Tablet 408 получил восьмидюймовый экран

    08:005

    Компания ZTE сменила логотип: Отсутствие иероглифов в новом логотипе, очевидно, связано с продвижением ZTE на международном рынке

    07:3013

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    декабрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018